Wetter in NRW dreht frei – so wechselhaft wird es zu Ostern

In NRW hat sich das Wetter am Dienstag von seiner besten Seite gezeigt. Die Temperaturen waren teils deutlich über 20 Grad und viel Sonne.

Doch wird das warme und sonnige Wetter jetzt zum Trend? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) macht NRW da wenig Hoffnung.

Wetter in NRW: Erst trocken, dann Regen – Aprilwetter bis Ostern?

Der Mittwoch scheint zunächst genauso charmant zu beginnen wie der Dienstag. Die Sonne kommt bereits am Morgen oftmals gut durch, doch schon am Nachmittag soll es sich wieder zuziehen. Dann werden bereits erste Schauer und vereinzelt sogar Gewitter und Starkregen erwartet, die auch über Nacht nicht abziehen.

---------------------

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an, die übermittelt und ausgewertet werden

---------------------

Das tut den Temperaturen allerdings noch keinen Abbruch. Es bleibt bei 20 bis 23 Grad frühsommerlich warm und auch in der Nacht mit 7 bis 10 Grad verhältnismäßig angenehm.

Wetter in NRW: Können die Kinder an Ostern im Garten nach Eiern suchen? Oder kippt das Wetter vorher wieder? (Symbolbild)

Und auch am Gründonnerstag ist der Himmel teils stark bewölkt und es regnet. Am Morgen wird es sogar recht neblig. Doch sollen die Schauer über Mittag abziehen und dann wird der Tag überwiegend trocken bei 17 bis 21 Grad. Auch in der Nacht soll es nicht erneut nass werden. Die Temperaturen sinken dann jedoch auf 5 bis 8 Grad.

Wetter in NRW: Ostereiersuchen im Garten? DIESER Trend macht Hoffnung

Und wie geht es bis Ostersonntag weiter? Die Vorhersage des DWD stimmt überraschend positiv. Denn am Karfreitag und Samstag soll es trocken und überwiegend sonnig bleiben. Dabei kommen die Temperaturen immer noch knapp an die 20-Grad-Marke heran.

---------------------

Mehr aus NRW:

---------------------

Am Freitag werden 17 bis 20 Grad am Tag und 5 bis 8 Grad in der Nacht erwartet. Tags darauf wird es mit 15 bis 19 Grad etwas kühler und auch in der Nacht frischt es bei 2 bis 6 Grad merkbar auf. Im Bergland kann es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sogar wieder Bodenfrost geben.

Und auch für die Osterfeiertage Sonntag und Montag sieht der DWD einen erfreulichen Trend mit wenig Niederschlag und milden Temperaturen. (mbo)