Wetter in NRW: Unheilvolle Orkan-Gefahr ++ Schulen geschlossen ++ DWD warnt vor heftigen Gewittern

Deutscher Wetterdienst (DWD) warnt vor Orkan „Sabine“ in NRW

Bahn, Flughäfen, Feuerwehr bereiten sich vor

Schulen in Gelsenkirchen, Essen, Oberhausen, Velbert und Neuss geschlossen

Auch Starkregen und heftige Gewitter vorhergesagt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zum Wochenende vor einem heranrauschenden Unwetter. Und da wird es nicht helfen, nur Jacke und Mütze anzuziehen, denn: Schon ab Sonntagnachmittag soll Orkan „Sabine“ auf Deutschland treffen!

NRW: Sturmwarnung - Wetterdienst warnt vor Orkan „Sabine“

Der DWD warnt vor Sturmböen und schweren Sturmböen in NRW, die zwischen Windstärke 9 und 10 stark sind und Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern erreichen können.

In der Nacht zu Montag soll es dann noch heftiger werden: Dann soll der Orkan sogar mit Windstärke 11 und 12 (bis zu 120 Stundenkilometern) über das Land hinwegfegen! Zum Vergleich: Beim verheerenden Orkan Kyrill im Januar 2007 wurde die stärkste Böe in tiefen Lagen in Düsseldorf mit 145 Stundenkilometern registriert.

Unwetter-Warnungen für Ruhrgebiet-Städte

Im Ruhrgebiet wird es besonders heftig, der DWD spricht für diese Städte Unwetter-Warnungen aus:

Gelsenkirchen

Essen

Oberhausen

Herne

Mülheim

Duisburg

Bottrop

Dortmund

Bochum.

Wir berichten ab sofort im News-Block über die Orkan-Lage.

Samstag, 8. Februar

07.30 Uhr: Neben dem Orkan kann es in der Nacht zu Montag auch zu kräftigem, schauerartigem Regen kommen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstagmorgen bekanntgab, sind darüber hinaus auch einzelne heftige Gewitter mit Orkanböen und Starkregen (um die 20 Liter pro Quadratmeter) möglich.

06.19 Uhr: Wegen des angekündigten Orkantiefs „Sabine“ gibt es wohl auch Auswirkungen am Kölner Dom: Rund um den Dom werde es am Sonntag aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich zu Absperrungen kommen. Das teilte die Dombauverwaltung am Freitag mit. Je nach Lage könnten auch der Zugang zu Dom, Domschatzkammer und Turmbesteigung betroffen sein. Gottesdienste müssten dann entfallen. Darüber werde die Dombauverwaltung kurzfristig auf ihrer Internet-Seite informieren, hieß es.

Freitag, 7. Februar

21.08 Uhr: Die Stadt Mülheim lässt ebenfalls die Schulen geöffnet. Eltern können selbst entscheiden, ob ihr Kind zur Schule geht oder nicht. Falls der Unterricht am Montag wegen des Orkans vorzeitig beendet wird, müssen Schüler im Gebäude so lange betreut werden, bis ein gefahrloser Heimweg gewährleistet werden kann. Es sei laut Stadt aber unverhältnismäßig, wenn bei geringen Schulwegproblemen der gesamte Unterricht der Schule ausfällt und diejenigen, die die Schule erreicht, nicht unterrichtet, sondern nur betreut würden.

21.04 Uhr: Die Stadt Bottrop lässt alle Schulen am Montag geöffnet. Eltern können dennoch entscheiden, ihr Kind zuhause zu lassen, wenn das Wetter zu gefährlich wird. Dann muss die Schule aber informiert werden. Lehrer und andere Mitarbeiter an Schulen müssen anwesend sein.

21.00 Uhr: Die Stadt Bochum überlässt es den Schulen selbst, ob der Unterricht ausfällt oder nicht. Und selbst, falls er stattfinden soll, dürfen Eltern noch immer ihr Kind zuhause lassen. Das gilt auch für Duisburg und Herne.

Feuerwehr Essen: „Sind immer gut vorbereitet!“

19.45 Uhr: Die Essener Berufsfeuerwehr ist zuversichtlich, „Sabine“ gut zu bewältigen. Ein Sprecher: „Wir sind immer gut vorbereitet.“ Nach dem Pfingststurm „Ela“ von 2014 habe man mehr als 20 neue Kettensägen mit Zubehör gekauft. Mit der freiwilligen Feuerwehr habe man außerdem „ein dickes Pfund“.

19.02 Uhr: Die Stadt Hamm hat ebenfalls alle Schulen für Montag geschlossen. Die sichere Erreichbarkeit der Schulen könne nicht garantiert werden, so die Stadtverwaltung. Für Kitas gelte die Empfehlung, „vom Besuch abzusehen“. Dennoch soll es in allen Einrichtungen laut Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann Noteinrichtungen geben. Schulleitungen und Lehrer müssen also zum Dienst erscheinen.

Erinnerungen an Februar 2018 werden wach: Damals hat Orkan „Friederike“ für etliche umgestürzte Bäume gesorgt. Foto: Stefan Rampfel/dpa

18.55 Uhr: Am Sonntag wird aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich der Platz rund um den Kölner Dom abgesperrt werden. Das hat die Dombauverwaltung am Freitag mitgeteilt. Je nach Lage könnten auch der Domzugang, die Domschatzkammer und die Turmbesteigung betroffen sein. Dann würden auch Gottesdienste entfallen. Das werde die Dombauverwaltung aber kurzfristig auf der Internet-Seite mitteilen.

Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf bereiten sich auf Sturm vor

18.53 Uhr: Der Flughafen Köln/Bonn wird sich ebenfalls auf „Sabine“ vorbereiten. Eine Sprecherin: „Es gibt ein Standardprozedere, mit dem wir unseren Flughafen sturmfest machen. So würden etwa auf dem Vorfeld, wo Maschinen stehen, Fluggastbrücken befestigt, fahrbare Treppen würden fixiert. Bei Kleinflugzeugen werden die Tragflächen beschwert.“ Außerdem soll kontrolliert werden, ob große Poster und Werbetafeln gut befestigt seien. Große Flugzeugen würden „sturmbetankt“ werden, „damit sie schwerer werden.“ Auch der Flughafen Düsseldorf würde die Lage genau beobachten. Ein Sprecher: „Wir sind auf Wetterereignisse jeder Art eingestellt und können kurzfristig reagieren.“

18.41 Uhr: Beim Landesbetrieb Straßenbau werden im Ruhrgebiet und in Südwestfalen Mitarbeiter in Bereitschaft versetzt, die eigentlich für den Winterdienst parat stehen. Straßen.NRW-Sprecherin Susanne Schlenga: „Zusätzlich wurde Kontakt zu den Firmen aufgenommen, die derzeit für uns die Gehölzpflege durchführen, um eventuell mit entsprechendem Gerät zum Einsatz zu kommen.“ Im Fall der Fälle würden die Mitarbeiter besonders für die Absperrung von Straßen sorgen.

Deutsche Bahn: Reisende sollen Fahrten verschieben

18.35 Uhr: Die Deutsche Bahn hat Kunden empfohlen, ihre geplanten Reisen für Sonntag, Montag oder Dienstag zu verschieben. Man rechnet ab Sonntagabend mit erheblichen Beeinträchtigungen insbesondere im Norden und Westen Deutschlands. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen auf „Sabine“ auf Hochtouren. Eine Bahnsprecherin: „Wir verstärken in allen Bereichen und bereiten uns vor. Wir erhöhen das Personal in den Leitstellen und Betriebszentralen, Schichtpläne werden angepasst. Parallel werden Reparaturfahrzeuge ins Standbye gesetzt.“ Die Maßnahmen sind in einem vierstufigen Plan festgelegt, wichtig sei, die Strecken so schnell wie möglich wieder befahrbar zu machen.

18.26 Uhr: In Dortmund und Düsseldorf soll ähnlich verfahren werden: Die Eltern sollen entscheiden, ob der Schulweg für die Kinder am Montag zumutbar sei.

Dunkle Wolken werden am Sonntag auch in NRW aufziehen. (Symbolfoto) Foto: imago images / Jan Eifert

18.25 Uhr: Die Stadt Köln wollte sich noch nicht festlegen und verwies auf die aktuellen Regelungen. „Es entscheiden die Eltern, ob der Schulweg zumutbar und sicher ist.“ Auch könnten die Schulen gemeinsam mit der Stadt als Schulträger entscheiden, den Unterricht frühzeitig zu beenden, „damit die Kinder noch sicher nach Hause kommen können“.

18.15 Uhr: Auch in Münster wird der Unterricht am Montag wohl komplett ausfallen. Die Stadt hat den Eltern empfohlen, „ihre schulpflichtigen Kinder am Montag zu Hause zu lassen und nicht zur Schule zur schicken.“ Die Wetterlage und die „damit einhergehenden möglichen Gefahren“ würden zu gefährlich werden.

DWD-Meteorologe: „Das wird gefährlich!“

18.10 Uhr: Meteorologe Andreas Friedrich vom DWD hat am Freitag vor Orkan „Sabine“ gewarnt: „Das wird gefährlich!“ Die Menschen müssten sich auf Gefahren wie umstürzende Bäume, abgebrochene Äste oder herabgewehte Ziegelsteine einstellen. Friedrich: „Alles, was im Freien nicht niet- und nagelfest ist, sollte gesichert werden.“ Der Experte weiter: „Das Ganze ist auch am Montagmorgen noch nicht vorbei.“

17.36 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet, dass der Straßenverkehr am Montag behindert sein könnte. Meteorologe Bernd Hussing erwartet, dass Bäume umfallen und Orkan „Sabine“ auch den Bahnverkehr einschränken könnte. Es werde am Sonntagmorgen voraussichtlich eine amtliche Unwetterwarnung geben. Hussing: „Am Sonntag wird der Wind im Tagesverlauf immer mehr zunehmen.“ Der Sturm wird voraussichtlich am Montag andauern, tagsüber rechnen Wetterexperten weiterhin mit schweren Sturmböen.

17.33 Uhr: Bei der Deutschen Bahn bereiten sich Räumkräfte auf einen Einsatz vor, damit Zugausfälle am Montagmorgen möglichst verhindert werden. Der Flughafen Köln/Bonn wird „sturmfest“ gemacht und auch beim Landesbetrieb Straßenbau wurden Rufbereitschaften verstärkt.

Erste Städte geben Schließung von Schulen bekannt

17.30 Uhr: Auch in Neuss sind am Montag alle Schulen geschlossen. Die Stadt hat am Freitag auf ihrer Homepage mitgeteilt: „Wegen der zu erwartenden Wetterlage wird am Montag, 10. Februar 2020, kein Unterricht an den Neusser Schulen stattfinden.“ Am Dienstag soll der Unterricht planmäßig fortgesetzt werden. Anderswo sollen nach wie vor die Eltern entscheiden, ob sie den Schulweg ihrer Kinder für sicher halten.

17.01 Uhr: Einige Schulen in Oberhausen werden ebenfalls am Montag geschlossen sein. Betroffen sind das Hans-Böckler-Berufskolleg sowie alle fünf Gymnasien.

16.27 Uhr: Nach Gelsenkirchen ziehen auch Essen und Velbert nach: Auch dort sind am Montag die Schulen geschlossen!

15.56 Uhr: Die Stadt Gelsenkirchen hat reagiert: Weil der Weg zur Schule schwierig und unsicher werden könnte, sind alle städtischen Schulen am Montag geschlossen. Schüler, die dennoch zur Schule kommen, sollen von einem „Notdienst“ betreut werden.

Schulministerium: „Oberste Priorität hat Sicherheit aller Schüler!“

15.47 Uhr: Das Schulministerium hat im NRW-Bildungsportal alle Schulen auf die Wetter- und Rechtslage hingewiesen. Demnach können Schulleitungen und Schulträger aus Vorsorgegründen den Unterricht ausfallen lassen. Staatssekretär Mathias Richter: „Oberste Priorität hat die Sicherheit und Unversehrtheit aller Schüler. Damit sie sich auf dem Schulweg keinen Gefahren aussetzen, können die Schulleitungen angesichts der nach jetzigem Kenntnisstand drohenden Sturm- und Orkanwetterlage, den Unterricht nicht stattfinden lassen. Das hielte das Schulministerium für vertretbar und geboten.“

15.34 Uhr: Im Ruhrgebiet wird es besonders heftig, der DWD spricht für diese Städte Unwetter-Warnungen aus: Gelsenkirchen, Essen, Oberhausen, Herne, Mülheim, Duisburg, Bottrop, Dortmund und Bochum.

15.11 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Orkan „Sabine“, der schon ab Sonntagnachmittag über der Nordsee auf Deutschland treffen soll. Man rechnet mit Sturmböen und schweren Sturmböen, die zwischen Windstärke 9 und 10 stark sind und Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern erreichen können.