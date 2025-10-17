Erster Schnee in NRW im Oktober? Wetter-Experte zeigt sich wenig überrascht

Ob uns in diesem Jahr eine weiße Weihnacht bevorsteht, das steht bis dato noch in den Sternen. Auch wenn Wetter-Experte Dominik Jung bereits die ersten zaghaften Prognosen abgibt, so warnt er mal wieder: „Danach sollte niemand sein Leben planen.“

Doch mit einer Aussage dürfte er nicht nur Autofahrer jetzt hellhörig werden lassen. Droht uns in NRW etwa schon bald der erste Schnee? Der Diplom-Meteorologe zeigt sich mit Blick auf die aktuellen Wetter-Modelle jetzt wenig überrascht.

Schnee in NRW? Wetter-Experte mit Hammer-Prognose

„Es wird kalt in Deutschland“, muss Wetter-Experte Dominik Jung jetzt die erste Hiobsbotschaft überbringen. In NRW haben wir davon allerdings nur einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Nicht nur die Winterklamotten wurden in vielen Haushalten wahrscheinlich schon hervorgekramt. Der ein oder andere dürfte auch schon mit dem Heizen in den eigenen vier Wänden begonnen haben.

+++ Vollsperrung der A44 in NRW verschiebt sich – der Grund ist das Wetter +++

Dabei scheint uns das Schlimmste erst noch bevorzustehen, darf man den aktuellen Vorhersagen des „wetter.net“-Experten in seinem neusten Wetter-Video trauen. Denn Ende Oktober soll eine regelrechte Kälte-Welle zu uns rüberwabern, die sogar schon die ersten weißen Flocken zur Folge haben könnte. „Überraschend wäre es nicht, der erste Schnee im Oktober“, zeigt sich Jung allerdings mit Blick auf die Vorjahre unbeeindruckt. Schon Ende des Monats könnte es so weit sein.

Was bringt der Winter 2025/2026?

Auch wenn es in NRW noch nicht gar so frisch wie in anderen Teilen Deutschlands ist, so sollten sich Autofahrer laut dem Wetter-Experten schon in dieser Woche vorsehen. Denn am Sonntagmorgen (19. Oktober) droht uns bereits gefrierende Nässe. Jung warnt, im Westen besser Vorsicht walten zu lassen.

Noch mehr News für dich:

Ansonsten bleibt es bei uns in NRW allerdings zunächst recht mild. Während uns der Freitag (17. Oktober) 12 Grad bringt, verspricht der Samstag sogar einen Goldenen Oktobertag mit angenehmen 13 Grad. Genauso soll es zum Wochenstart weiter gehen. Wie Dominik Jung offenbart, könnte das Wetter aber auch die ein oder andere nasse Überraschung mit sich bringen. Der Regenschirm bzw. die Regenjacke sollten also besser immer mitgenommen werden. „Es bleibt weiter spannend, welches Wetter uns der November 2025 bringen wird“, schließ der Wetter-Experte seine Prognosen.