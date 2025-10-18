„Schluss mit lustig“ beim Wetter! Epizentrum in NRW

Mit einem Blick auf das aktuelle Wetter hat der Experte schlechte Nachrichten für den Westen. Denn bald enden die ruhigen Herbsttage und uns steht ein regelrechter Wetterwechsel bevor. Dabei trifft es besonders hart das Wetter in NRW.

Aktuell ist das Wetter in NRW trocken und ruhig. Langsam steigen auch die Chancen, dass sich die Sonne wieder gelegentlich blicken lässt. Der Samstag (18. Oktober) fällt mit Temperaturen von 13 Grad ruhig aus und man kann sich über den gelegentlichen Sonnenschein freuen.

Wetter in NRW: Es ist „alles vorbei“

Doch dieses ruhige Herbstwetter wird sich bald schlagartig ändern. Der Diplom-Meteorologe Dominik Jung prognostiziert: „Bald ist Schluss mit Lustig, Schluss mit Ruhe.“ Das Wetter in NRW erwartet nun einige Tiefs, was sich bereits am Sonntag (19. Oktober) ankündigt. Während der Tag zunächst mit 13 Grad und freundlichem Wetter beginnt, ziehen im Laufe des Tages dichte Wolken auf. Zwar bleibt es am Sonntag noch trocken, doch der Wetterwechsel steht unmittelbar bevor.

Mit dem Start in die neue Woche, am Montag (20. Oktober), ist „dann alles vorbei“, wie Jung auf „wetter.net“ ankündigt. Den gesamten Tag über werden im Westen Regenschauer erwartet, die einfach nicht aufhören wollen. Immerhin steigen die Temperaturen leicht auf 15 Grad. Am Dienstag (21. Oktober) rechnet Jung weiterhin mit einzelnen Regenschauern bei 15 Grad. Das Wetter in NRW fällt wechselhaft aus, mit sowohl Sonnenschein als auch dichten Wolken.

Wetterwechsel mit Regen, Sturm, Wind

Auch am Mittwoch (22. Oktober) ist keine „große Wetterveränderung“ in Sicht, wie der Wetter-Experte erklärt. Bei Temperaturen von maximal 13 Grad muss man sich auf dichte Wolken und Regenschauer einstellen. Auch kündigt Jung an, dass es am Mittwoch richtig windig und stürmisch werden kann.

Am Donnerstag (23. Oktober) bleibt es mit 15 Grad ebenfalls „durchwachsen“, wie Jung ankündigt. Auf „Wetter.net“ prognostiziert er für das Wetter in NRW einige Regenschauer. Die Sonne bleibt weiterhin hinter dichten Wolken verborgen.

Es gibt jedoch einen kleinen Lichtblick! Am Freitag (24. Oktober) könnte es mit 12 Grad zu einer „kurzen Wetterberuhigung“ kommen. Mit etwas Glück macht der Dauerregen eine Pause und die Sonne zeigt sich wieder am Himmel. Doch das wird nicht von Dauer sein. Bereits am Samstag (25. Oktober) sei „sofort wieder Schluss“, warnt Jung. Es steht „immer wieder Regen und Regenschauer“ bei Temperaturen von kühlen 9 Grad an.