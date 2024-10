Wetter-Absturz in NRW? Experte fällt aus allen Wolken! „Pulverisiert“

Das Wetter in NRW will derzeit nichts von der Jahreszeit wissen. Zwar hatten wir es am Montag (21. Oktober) mit einem ordentlichen Schmuddel-Herbsttag zu tun. Doch abgesehen von der grauen Suppe und dem Dauerregen, ist es ungewöhnlich warm für Mitte Oktober.

Im Verlauf der Woche könnte sogar schon wieder die 20-Grad-Marke in Teilen von NRW geknackt werden. Dabei bleibt es nach dem nassen Wochenstart bis zum Wochenende auch überwiegend trocken. Goldene Oktober-Tage also. Doch steht das Wetter etwa kurz vor dem großen Absturz?

Wetter-Absturz in NRW? „Mein lieber Schwan!“

Bislang deutet alles auf ein paar goldene Oktober-Tage in NRW hin. Doch ist es bald schon vorbei mit der Herrlichkeit? Darauf deuten die Berechnungen des amerikanischen Wettermodells (NOAA) von Montag (21. Oktober) hin. Beim Anblick der Prognose fährt es Dominik Jung eiskalt den Rücken hinunter: „Mein lieber Schwan“, entfährt es den Wetter-Experten.

Demnach soll es die Temperaturen in Teilen von NRW nur noch knapp über den Gefrierpunkt schaffen. Im Süden der Republik sollen sogar Minusgrade drohen – und das tagsüber! „Schon ein richtiger Kaltluft-Einbruch wäre das, wenn es denn so kommt“, so Dominik Jung.

Kommt der Wetter-Umschwung in NRW?

Wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wäre. Denn der Meteorologe („wetter.net„) macht deutlich, dass es sich um eine erste vage Prognose handelt, die möglicherweise noch korrigiert werden muss.

Schon am Dienstag ruderte Dominik Jung zurück. Die Kaltluft-Prognose hatte sich da schon „pulverisiert“. Statt einstelligen Werten könnte das Thermometer auch Anfang November locker in zweistellige Gefilde klettern. Besonders bemerkenswert: Bis zum 6. November gibt es laut dem Wetter-Experten kaum Regensignale für NRW. Das goldene Oktober-Wetter, es könnte also auch im November weitergehen.