Rambazamba-Wetter in NRW! Experte von den Socken: „Haut richtig durch die Decke“

Der Herbst ist nun auch in allen Teilen Deutschlands angekommen, mittlerweile sind die sonnigen Tage des Jahres in weiten Teilen Geschichte. Das Wetter in NRW ist endgültig im Oktober angekommen. Allerdings könnte es in den kommenden Tagen und Wochen noch ein wenig ungemütlicher werden.

Die Bäume verlieren ihre Blätter, die gelb und roten füllen die Straßen und Gehwege schon zuhauf. Nur die klassischen Herbstregenschauer fehlen bis dato in diesem Jahr noch. Diplom-Meteorologe Dominik Jung prophezeit für das Wetter in NRW in den kommenden Tagen jedoch einen bedeutenden Umschwung.

Wetter in NRW: Nächster Umschwung steht bevor

Von Regen war in den vergangenen Tagen und Wochen nicht allzu viel zu sehen. Das trockene Wetter war sicherlich ein netter Übergang aus dem Sommer in den Herbst. Doch damit ist nun Schluss: Es wird nass. Und zwar so richtig.

Denn wie Jung in seinem neuesten YouTube-Video auf „wetternet“ erklärt, bahnen sich für den Monatswechsel große Regenfälle an. Was in den vergangenen Tagen und Wochen gefehlt hat, wird dann dort nachgeholt. Das Wetter in NRW soll sich also noch einmal mächtig ändern.

„Das haut richtig durch die Decke“, erklärt Jung mit Blick auf den Wetterumschwung gegen Ende Oktober. Bislang haben die Hochdruckgebiete Siggi und Sieglinde für trockenes Herbstwetter gesorgt. Doch an der Hochdruckwetterlage könnte sich in Kürze etwas ändern.

Schaut der Winter erstmals vorbei?

Jung betonte jedoch auch, dass es noch nicht genau sicher sei, inwiefern sich die Wetterlage ändern würde. Man müsse noch ein wenig Geduld mitbringen, bevor genau vorhergesagt werden könne, inwiefern sich der Wetterumschwung darstellen würde. Fakt ist: Das Wetter in NRW dürfte sich von einer anderen Facette zeigen.

Auch mit Blick auf die Temperatur wird man sich laut Jung ein wenig umstellen müssen. So könnte es auch ein wenig kälter werden. Nass und kalt – kommt der Winter also doch schon schneller als gedacht?