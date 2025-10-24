Wetter-Wende für NRW: Kommt nach Sturm Joshua nun die Wärme-Welle?

Sturm Joshua wütet derzeit über NRW und hat schon für zahlreiche Verwüstungen und Bahn-Einschränkungen gesorgt (>> hier mehr Infos im News-Blog). Und das Sturmtief bringt nicht nur Wind, sondern sorgt auch für winterliche Temperaturen.

Doch kommt bald die Wetter-Wende? Diplom-Meteorologe Dominik Jung verspricht: Hier wird es rund 20 Grad warm.

Wetter in NRW: Wird es wieder warm? Wende rund um Allerheiligen

„Seit Tagen beobachten wir das Wetter um den 1. November herum und stellen fest: Da könnte es noch einmal richtig mild werden.“ Auch die aktuellen Prognosen zeigen, dass ein „ganz schöner Warmluftbatzen“ nach NRW kommt. Und warm trifft es auf den Punkt, denn laut dem Wetterexperten Dominik Jung hätte es sogar noch einmal bis zu 23 bis 24 Grad warm werden können. Doch das ist mittlerweile passé, dennoch sollen es laut den aktuellen Prognosen 20 bis 21 Grad warm werden.

Zunächst bringt der Sturm jedoch kalte Luft mit nach NRW. In den Hochlagen kann es sogar Schnee geben – eine „sehr brenzlige Wetterlage“, so der Diplom-Meteorologe (wetter.net). Am Freitag, 24. Oktober, bleibt es jedoch erstmal stürmisch in Deutschland. Auch das Wetter NRW ist von Sturmwarnungen betroffen: Die Temperaturen liegen dabei bei etwa 11 Grad.

Temperaturen am Wochenende

Und am Wochenende wird es weiterhin frisch bleiben: Am Samstag, 25. Oktober, ist vor allem wechselhaftes Wetter zu erwarten, mit Temperaturen um die 10 Grad. Es kann viel Regen geben, dazu weht der Wind stark. Auch der Sonntag (26. Oktober) bleibt „sehr durchwachsen und frisch“ – mit Temperaturen um die sieben Grad. Am Montag (27. Oktober) wird es etwas wärmer. Laut dem Diplom-Meteorologen soll es nämlich in NRW bis zu neun Grad warm werden.

Somit ist klar: Man sollte sich warm anziehen, denn der 1. November ist noch weit entfernt. Bis dahin heißt es also abwarten und auf warmes Wetter hoffen.