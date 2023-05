Wetter in NRW: Experte macht alle Hoffnungen zunichte – „Da kann es ordentlich scheppern“

Das Wetter in NRW hat in den vergangenen Wochen wieder gemacht, was es will. Der April hat seinem Namen also mal wieder alle Ehre gemacht.

Doch wie wird es in den kommenden Tagen und Wochen weitergehen? Wird es endlich frühlingshaft, gar sommerlich oder kommt Regen auf uns zu? Experte Dominik Jung hat nun schon einen Blick auf das Wetter in NRW und ganz Deutschland für die nächsten Tage geworfen.

Wetter in NRW: Experte geht DAVON aus

Der April ist Geschichte und damit auch das wechselhafte Wetter in NRW? Das werden sich zumindest Sonnenanbeter und Schönwetter-Liebhaber erhoffen. Denn nun könnte es ja endlich die ersten Sommertage im Jahr 2023 in Nordrhein-Westfalen geben. Der Winter ist nun endgültig Geschichte und es geht mit großen Schritten auf den Sommer zu.

Am Donnerstag sieht es deutschlandweit ziemlich gut aus, zumindest für alle, die sich auf Sonne und Wärme freuen. Dominik Jung (wetter.net) prophezeit „Viel, viel Sonnenschein.“ Laut DWD (Deutscher Wetterdienst) sollen die Temperaturen auf maximal 19 bis 23 Grad klettern. „Das ist dann der erste Sommertag des Jahres 2023“, erklärt der Wetter-Experte. Doch schon am Abend wird es im Westen Deutschlands ungemütlich.

Wetter in NRW kippt

Dann soll es Schauer und Gewitter geben, die sich auch am Freitag fortsetzen. Lokal kann es sogar zu Starkregen und Sturmböen mit Hagel kommen. Am Samstag kommt es dann in Deutschland zu einer starken „Luftmassengrenze“ mit großen Temperaturunterschieden. Dort kann es zu kräftigen Schauern und Gewittern kommen. Wo genau die Grenze liegen wird und ob NRW davon betroffen ist, ist derzeit noch nicht klar.

Dort wird es aber sehr ungemütlich. „Da kann es ordentlich scheppern“, stellt Jung klar. Punktuell könne es sogar zu langanhaltendem Starkregen kommen. In den kommenden Tagen wird sich genauer zeigen, welche Orte von der Luftmassengrenze betroffen sein werden.