Am Sonntag zeigte sich das Wetter in NRW von seiner unfreundlichen Seite. (Symbolbild)

Wetter in NRW: Erst Schneeregen – und jetzt droht auch noch DIESE Gefahr

Nach einem sonnigen Samstag war das Wetter in NRW am Sonntag wieder schlechter. Tagsüber gab es vielerorts Regen und teilweise Schneeregen. Die Sonne kam kaum noch durch.

Auch in der Nacht soll das Wetter in NRW nicht besser werden. Für das Ruhrgebiet hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar eine amtliche Glättewarnung ausgesprochen.

Wetter in NRW: Glättewarnung im Ruhrgebiet

Von 21 Uhr am Sonntagabend bis um 10 Uhr am Montagmorgen warnt der DWD vor Glättegefahr der Stufe 1 in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen.

So muss im ganzen Ruhrgebiet mit Glätte durch überfrierende Nässe gerechnet werden. Auch Köln und Düsseldorf sind betroffen.

Frost in der Nacht

Außerdem rechnet der DWD in der Nacht mit leichtem Frost. Ab Montagmittag soll sich die Sonne in NRW wieder häufiger zeigen. (nr)