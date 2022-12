Die letzten Tage haben für eisige Temperaturen gesorgt. Laut vorläufigen Schätzungen könnte der Dezember der kälteste seit zwölf Jahren sein. Bislang gab es im Monat Dezember fast jeden Tag Frost – das gilt auch für das Wetter in NRW.

In der kommenden Woche ändert sich die Wetterlage in NRW allerdings massiv. Darauf kannst du dich einstellen!

Wetter in NRW: Voraussichtlich kältester Dezember seit 2010

Der Dezember könnte der kälteste seit 2010 sein. Das deutschlandweite Temperaturmittel liegt im Dezember bisher bei etwa minus 1,4 Grad. Dass dieses Mittel so stark vom Durchschnitt der letzten Jahre abweicht, liegt vor allem an den vielen Frostnächten. Im ganzen Land gab es bisher neun bis 18 Frosttage, fast überall sogar mindestens zwei Eistage, also Tage mit Dauerfrost.

Obwohl die endgültige Bilanz erst Ende des Jahres feststeht, zeichnet sich schon jetzt ab, dass der Monat vergleichsweise deutlich kälter ausfällt. In dieser Woche soll sich die Lage aber nochmal drastisch ändern, so sollen auch vergleichsweise milde Temperaturen die nächsten Tage beherrschen. Laut Schätzungen können aber auch die milden Tage das Temperaturmittel nicht mehr stark anheben.

Wetter in NRW: Dieses Ungemach kommt!

In Woche vor Weihnachten lenken Tiefs spürbar mildere Luft nach Deutschland, in den Nächten stieg daher die Regenwahrscheinlichkeit. Doch das brachte eine Gefahr mit sich: Die Regennässe konnte gefrieren – und sorgte vielerorts für spiegelglatte Straßen! Rettungskräfte im ganzen Bundesland mussten zu mehreren Glätteunfällen ausrücken, wie DER WESTEN berichtete. <<<

Und nun droht noch ein ganz anderes Ungemach. Denn mindestens bis Weihnachten weht ein ganz anderer Wind!

Aber der zweiten Wochenhälfte kann ein kräftiges Tief erste Sturmböen bringen. Pünktlich zu den Feiertagen rechnen einzelne Experten sogar mit einem tatsächlichen Sturm! Auch der Deutsche Wetterdienst warnt für die gesamte Woche vor starken bis stürmischen Windböen.

Bis Ende Dezember soll das Temperaturmittel um ein Grad, in der mildesten Berechnung um zwei Grad ansteigen. Mit dieser Annahme lande man am Ende bei einem Dezemberdurchschnitt von minus 0,5 bis 1 Grad. Aber auch das wäre immer noch der kälteste Dezember seit 2010. Eine weitere Überraschung gibt es noch: Die kalte Luft und somit die Kälte könnte ab den Weihnachtstagen wieder zurückschwappen.