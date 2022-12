Wetter in NRW: Vorsicht! „Eisregen-Walze“ kommt auf uns zu

Aktuell beschert uns das Wetter in NRW klirrende Kälte – und das wird auch erst einmal so bleiben. Nun warnen Experten auch vor Dauerfrost, Glätte und einsetzendem Eisregen in den kommenden Tagen. Besonders spannend wird das Wetter am Mittwoch (14. Dezember), wie der Meteorologe Dominik Jung voraussieht.

Dann rollt eine regelrechte „Schnee- und Eisregenwalze“ auf NRW zu. Besonders Autofahrer sollten am Morgen aufpassen. Vorweihnachtlich startet die dritte Adventswoche mit Frost und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Es wird winterlich, wenn nicht sogar „vorweihnachtlich“, wie es Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net ausdrückt.

Wetter in NRW: Vorsicht vor Schnee und Eisregen!

Mit Blick auf den Mittwochmorgen könnte es sogar „richtig gefährlich“ werden, wie er vorwarnt. Dann rollt eine „Schnee- und Eisregenwalze“ auf uns zu. Genau zum Berufsverkehr bricht sie über uns herein mit einem „hohen Potenzial für Straßenglätte“. Im ganzen Bundesland soll es kräftig schneien und auf den Straßen wird es glatt und rutschig. Autofahrer sollten daher besonders vorsichtig fahren und am Morgen mehr Zeit einplanen. „Da ist Scheibenkratzen angesagt“, sagt Jung.

Es drohe ein „Schneechaos im Ruhrgebiet“, dass sich auch negativ auf den Verkehr auswirken dürfte. Damit der angesagte Schnee auch liegen bleibt, braucht es die richtige Temperatur – und dafür ist in den kommenden Tagen gesorgt. Am Dienstag (11. Dezember) zieht es dann wieder etwas zu, es soll aber trocken bleiben. Die Temperaturen bleiben stabil, im Bergland sinken sie auf minus fünf Grad ab. Nachts wird es dann mit minus vier bis minus sechs Grad kaum merklich milder. Im Hochsauerland werden bis zu minus acht Grad erwartet.

Wetter in NRW: Bis -10 Grad!

Im Gegensatz zu wetter.net sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) keinen Schnee am Mittwoch voraus, aber das könnte sich noch ändern. Bei bis zu minus zwei Grad dürfte dieser – wenn er denn kommt – zumindest nicht sofort schmelzen. Allerdings warnt der DWD dafür vor Dauerfrost und Reifglätte, vor allem in der Nacht zum Donnerstag (15. Dezember).

Mit Blick zum Wochenende prognostiziert der DWD wieder mildere Temperaturen. Donnerstag sollen bis zu drei Grad werden. Nachts bleibt es aber bei minus drei bis minus sechs Grad kalt und die Glättegefahr besteht weiterhin.