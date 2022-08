Na, da rollt was auf uns zu...

Das Wetter in NRW ist in den letzten Tagen einfach traumhaft gewesen. Sonne satt, dazu Temperaturen, die man sonst eher aus Urlaubsgebieten am Mittelmeer kennt. Von einem mauen Sommer kann also keine Rede sein, wenn man über das Wetter in NRW spricht. Im Gegenteil: Oft ist es sogar ZU heiß gewesen.

Doch jetzt wird es richtig ungemütlich...

Wetter in NRW: Gewitter, Hagel, Sturmböen! Jetzt wird es richtig ungemütlich

Denn schon in der Nacht zu Donnerstag wird es deutlich kühler als zuletzt gewohnt. Zwar bleibt es zunächst nur gering bewölkt, doch schon im Süden von NRW kann es auch mal stärker regnen. Die Temperaturen liegen dann zwischen 12 und 18 Grad. Der Donnerstag selbst soll laut „Deutschem Wetterdienst“ (DWD) überwiegend stark bewölkt bleiben.

Das Wetter in NRW wird in den nächsten Tagen richtig stürmisch. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Eibner

Im Süden wird es regnen, teils gewittern. Lokal soll es auch heftigen Starkregen geben und windig werden, der DWD warnt dann vor erhöhter Unwettergefahr! Immerhin bleibt es warm, die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 28 und 21 Grad. In der Nacht zu Freitag soll es so weitergehen – Gewitter und Starkregen könnten die Nachtruhe stören. Die Temperaturen stürzen dann auf 17 bis 13 Grad.

--------------------------------

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an, die übermittelt und ausgewertet werden

--------------------------------

Wetter in NRW: Wochenende wird schön, aber nicht zu heiß

So wird es dann auch am Freitag weitergehen: Gewitter und Starkregen, ehe es dann auflockert. Doch nur bis zum Nachmittag, dann wird es neue Schauer und einzelne Gewitter geben. Vorhergesagt werden Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad.

Stürmische Böen sind nicht ausgeschlossen, wenn es gewittern sollte. In der Nacht zu Samstag bleibt es zunächst wolkig und überwiegend trocken.

--------------------------------

--------------------------------

Und das Wochenende? Weitgehend trocken, ein Mix aus Sonne und Wolken, Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad. Sehr angenehm also, so soll es dann auch am Sonntag laut DWD weitergehen. Vielleicht tut die tagelange Abkühlung dann auch mal gut... (mg)