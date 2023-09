Wetter in NRW: Experte mit extremer Prognose – „Das wird so kommen“

Das Wetter in NRW ist in den vergangenen Tagen sehr wechselhaft. Mal gibt es Sonne, dann wieder Regen. Ein goldener Herbst ist es bisher noch nicht. Aber wie wird das Wetter in NRW in den letzten Septembertagen? Ein Wetter-Experte formuliert jetzt eine eindeutige Prognose.

Wetter in NRW: Wird es wieder ein Rekordmonat?

Das Wetter in NRW zeigt sich dieser Tage von einer wechselhaften Seite. Von dem Sommer ist kaum mehr eine Spur zu finden, stattdessen fühlt es sich richtig herbstlich an. Doch wenn man auf die bisherigen Temperaturen des Monats September und die Prognose für die letzten Tage blickt, könnte es zu einem traurigen Rekord kommen.

Davon berichtet auch Wetter-Experte Dominik Jung auf dem Youtube-Kanal von „Wetter.net“. Dabei geht es mal wieder um zu hohe Temperaturen – Grund dafür ist wohl wie so oft der Klimawandel. Jung ist sich sogar sicher, dass der September der wärmste in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 wird: „Das wird so kommen.“ Ein Rekord, auf den viele Menschen wohl sehr gerne verzichten würden, steht er doch dafür, dass der Klimawandel weiter fortschreitet.

Wetter in NRW: September wieder sehr warm

Am Wochenende soll es zwar nochmal recht kühl werden, in der kommenden Woche dann aber wieder deutlich wärmer. Dadurch werde das Temperaturmittel wieder in die Höhe getrieben. Das liegt bisher bei satten 18,4 Grad in Deutschland, was deutlich mehr als das Klimamittel ist. „Es ist also sehr sonniger September. Ein sehr trockener September und besonders ein extrem warmer September“, stellt Jung klar.

Viel Regen soll es bis zum Ende des Monats auch in NRW nicht wirklich viel geben. Nächste Woche kann das Thermometer in einigen Teilen Nordrhein-Westfalens auch wieder um die 23 Grad erreichen. Scheint ganz so, als würde Jung mit seiner Prognose recht behalten.