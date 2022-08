Wetter in NRW: Neue Unwetter im Anmarsch – jetzt wird es richtig ungemütlich

Das Wetter hat uns in NRW in den letzten Wochen reichlich ins Schwitzen gebracht. Nach einer langen Dürre-Periode gab es zuletzt jedoch endlich wieder Regen.

Dabei kühlte es sich auch merklich ab. Doch das Wetter in NRW nimmt in der nächsten Woche wieder Fahrt auf.

Wetter in NRW: Unwetter-Chaos im Ruhrgebiet

Schon am Donnerstag regnete es in weiten Teilen des Landes zum Teil ausgiebig. Im Ruhrgebiet sollte es dann in der Nacht von Freitag auf Samstag rundgehen. Unwetterartige Regenfälle sollten für ein gewaltiges Chaos in Dortmund sorgen (mehr dazu hier). Am Samstag beruhigte sich die Wetterlage zunehmend.

--------------------------

So entsteht eine Wettervorhersage:

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem Weltall

Pro Stunde werden etwa 25.000 Meldungen angesammelt, die übermittelt und ausgewertet werden

--------------------------

Bei maximal 24 Grad sollten nur noch im Osten des Landes die letzten Schauer herunterkommen. Am Sonntag soll sich dann wieder das Blatt wenden. Durch ein neues Hochdruckgebiet steigen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach und nach die Temperaturen. So kannst du dich am Sonntag auf Werte zwischen 23 und 27 Grad einstellen.

Wetter in NRW: Es braut sich etwas zusammen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Martin Gerten

Wetter in NRW: Neue Unwetter rollen zu

Am Montag soll das Thermometer dann mancherorts wieder die 30-Grad-Marke erreichen. Spätestens Mittwoch sollen die Werte dann ersten Prognosen der DWD-Meteorologen zufolge deutlich über 30 Grad liegen. Ab Donnerstag könnte es dann wieder ordentlich krachen. Die Wetter-Experten fürchten auch in der Nacht auf Freitag im Westen kräftige Gewitter.

--------------------------

--------------------------

Auch am Freitag drohen im Tagesverlauf weitere Gewitter, die zum Nachmittag Richtung Osten abziehen sollen. Bei dem Mix aus hohen Temperaturen und starken Gewittern müssen wir uns aller Voraussicht nach auf ungemütlich schwüle Tage einstellen. Nach den Turbulenzen soll sich das Wetter dann zum Wochenende wieder beruhigen. (ak)