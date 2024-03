Wetter in NRW: Experte macht alle Hoffnung zunichte – „Polarluftgruß erreicht Deutschland“

Wat is’n mit dem Wetter in NRW los? Es ist ein ständiges Auf und ab: Mal ist es warm und man glaubt, dass der Sommer erste Grüße sendet. Dann hat man immer wieder mit niedrigen Temperaturen und kalter Luft zu kämpfen, man erwischt sich dabei sogar, wieder Handschuhe einzupacken.

Die Prognosen überschlagen sich, am Wochenende soll es nochmal richtig kalt werden, gar ein Wintereinbruch folgen. Doch, Pustekuchen! Experten wiegeln jetzt ab und legen sich fest: Es wird KEINEN Wintereinbruch in Deutschland geben, demnach werde das Wetter in NRW zumindest nicht winterlich. Doch warm wird es definitiv auch nicht…

Wetter in NRW: Experte macht alle Hoffnung zunichte

Bis zum Osterwochenende wird es nochmal kalt: Von Montag (25. März) bis Mittwoch (27. März) könnte es stellenweise nochmal Bodenfrost geben, die Temperaturen in höheren Lagen sogar Minusgrade erreichen. Verrückt: Ab Samstag (23. März) schon kommen kältere Luftmassen nach Deutschland, damit verbunden könnte es sogar vereinzelt schneien – auch in NRW!

Wetter-Experte Dominik Jung hat aber auch gute Nachrichten in petto: Zumindest Ostern soll überwiegend mild ausfallen. Der Meteorologe: „Von Karfreitag bis Ostermontag liegen die Höchstwerte meist um 15 bis 20 Grad. Mittendrin kann allerdings auch immer wieder mal etwas Regen fallen. Ganz trocken wird es eher nicht bleiben.“

„Polarluftvorstoß erreicht Deutschland“

Und weiter: „Aber auch die Sonne wird nicht zu kurz kommen. Aktuell ist der März 2024 der zweitwärmste März seit mehr als 140 Jahren. Die Rekordjagd geht also offenbar auch im Frühling munter weiter.“ Jung hält es sogar für möglich, dass der Frühling generell sehr warm ausfallen könnte und vielleicht sogar Rekorde bricht!

Doch sind vorher wirklich noch Mütze und Handschuhe nötig? Tatsächlich schon, wenn man Jungs Prognosen Glauben schenken mag. Der Wetter-Experte: „Der kurze Polarluftvorstoß erreicht Deutschland ab Samstag. Aus Nordwesten kommen in der Höhe kältere Luftmassen bei uns an. Für Boden- oder Luftfrost kann es hier und da noch reichen.“ Zähne zusammenbeißen und dem Winter Paroli bieten…