Wetter in NRW: Oktober-Sommer vorbei? Experte mit düsterer Aussicht – „Derber Absturz“

Man hört es ja immer wieder: Der September war viel zu warm, der Oktober nun auch. Wann kommt den eigentlich das richtige Herbstwetter nach NRW? Nun, zumindest der Regen hat seinen Weg schon gefunden. Jetzt müssen sich nur noch die Temperaturen entsprechend anpassen.

+++ Wetter in NRW: Heftige Wende! Experte wird deutlich – „Schluss mit lustig“ +++

Und das werden sie, so viel ist sicher. Allerdings reagiert das Wetter in NRW nun doch etwas übereifrig auf den Jahreszeitenwechsel. Ein extremer Umschwung steht uns bevor.

Wetter in NRW: Ab Samstag ist „alles vorbei“

Am Freitag (13. Oktober) dreht das Wetter noch einmal richtig auf, verspricht Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Bis zu 26 Grad – da zeigt der Oktober, wie viel Spätsommer in ihm steckt. Aktuell sind die Temperaturen auch schon wieder im Schnitt drei bis vier Grad über dem Mittel. Doch am Samstag (14. Oktober) wird es bereits spürbar kühler. Und am Sonntag (15. Oktober)? Tja, dann ist wirklich „alles vorbei“.

Die Temperaturen zum Wochenende:

Freitag: 21-25 Grad, nachts 12-17 Grad

Samstag: 15-18 Grad, nachts 3-7 Grad

Sonntag: 8-12 Grad, nachts 1-4 Grad

„Vollstes Herbstwetter“ mit niedrigen Temperaturen und Regen erwarten uns am Wochenende. Schauer und gerade einmal um die zehn Grad. Da wird es selbst tagsüber kaum wärmer als es bisher nachts noch ist. Was aber in der kommenden Woche droht, das überrascht selbst den Wetter-Experten.

„Goldener Oktober“ oder verfrühter Winter?

Eine Luftmassengrenze hängt schräg über Deutschland, mit der wärmsten Seite überm Westen. Wirklich warm ist es jedoch auch in NRW dann nicht mehr. In der Nacht zum Montag (16. Oktober) könnte es den ersten Bodenfrost der Saison geben. Der Mittwoch (18. Oktober) liefert dann „goldenes Oktober-Wetter“ – mit entsprechenden Temperaturen.

Und so bleibt es dann auch die kommende Woche. Das nächste Wochenende (21./22. Oktober) birgt allerdings eine wahre Überraschung. Denn an dem Samstag könnten tatsächlich erste Schneeflocken bis in tiefe Lagen vom Himmel fallen. Bei maximal neun Grad ist es dann allerdings „deutlich zu kühl für die Jahreszeit“, bemerkt Jung. „Gefühlt ist das ein derber Absturz, eben weil wir aktuell so hohe Temperaturen haben.“ Von T-Shirt-Wetter zu maximal zehn Grad runter – „diesen Wettersturz, den werden wir alle ganz schön merken“.

