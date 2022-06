Wetter in NRW: Läuft sich der Sommer jetzt warm? DAS kommt auf uns zu

In den vergangenen Tagen war es durch das Wetter in NRW nicht besonders einfach, die richtige Garderobe zu wählen.

Erst Sonnenschein, dann Regen, Wind und wieder Sonnenschein. In der kommenden Woche hält das Wetter in NRW eine weitere Überraschung parat.

Wetter in NRW: Das erwartet uns am Wochenende

In den vergangenen Tagen war das Wetter in NRW nicht besonders verlässlich. Der Juni scheint zu machen, was er will. Da lohnt sich ein Blick auf die Prognosen für das Wochenende.

-------------------------------

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an, die übermittelt und ausgewertet werden

-------------------------------

Laut dem Deutschen sind am Samstag kurze Schauer möglich, die Temperaturen pendeln sich zwischen 22 und 25 Grad ein.

Das Wetter in NRW war in den vergangenen Tagen sehr wechselhaft. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Zoonar

Am Sonntag können sich die Menschen in NRW über heiteres Wetter freuen. Den Wetterexperten zufolge bleibt es trocken und das Thermometer zeigt bis zu 25 Grad an. Gegen Abend fegen Böen aus Nordwesten über das Bundesland. In der Nacht zu Montag kühlt es auf zehn bis sieben Grad herab.

-------------------------------

Mehr News aus NRW:

-------------------------------

Wetter in NRW: So wird der Start in die kommende Woche

Der Start in die kommende Woche beginnt mit einzelnen Regenschauern. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad. Am Abend kann es neblig werden.

Der Trend für die kommenden Werktage ist auf jeden Fall freundlich: Sonnig und 21-26 Grad. Es scheint so, als würde sich der Sommer nun warmlaufen! (neb)