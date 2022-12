Wetter in NRW: Experte kann es kaum glauben – „Treibt einem Tränen in die Augen“

Wer sich über die Feiertage über weiße Weihnachten freute, wurde bitter enttäuscht. Das Wetter in NRW gab das einfach nicht her. Und das wird sich auch in den kommenden Tagen nicht ändern. Im Gegenteil: Laut dem Meteorologen Dominik Jung wird das Wetter in NRW sogar so heiß, dass er es kaum glauben kann!

In den ersten Dezemberwochen sah es kurz sogar so aus, als würde auf uns eine klirrende Kälte zukommen. Die nächsten Tage und Wochen darauf wurde es aber etwas angenehmer. Nach den Weihnachtsfeiertagen wird es heißer werden.

Wetter in NRW: Experte kann es kaum glauben

Mancherorts verabschiedet sich das Jahr mit lautem Getöse und einem echten Wetter-Wahnsinn. Entlang des Oberrheins wird für die kommenden Tage bis zu 19 Grad im Modell-Output gezeigt, berichtet Wetter-Experte Dominik Jung von Wetter.net. In keinem Wettermodell gibt es auch nur ansatzweise Vorhersagen, dass der Winter zurückkehrt.

„Das treibt einem Winterfreund schon ein bisschen Tränen in die Augen“, erklärt Dominik Jung in seiner Wettervorhersage. Dafür sind die Prognosen zum Energiesparen optimal. So soll es bis zum 9. oder 10. Januar 2023 extrem mild weiter gehen.

Unwetter zu Silvester?

Neben der „Hitze“ gibt es aber auch viel Wind und Regen. Ein Wettermodell berechnete zu Silvester 2022 sogar ein Unwetter. Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW) sagt für Silvester sogar Sturm, Starkregen, Wärme und Hochwassergefahr voraus.

In einigen Berglagen könnte es durch die steigenden Temperaturen sogar zu starken Schneeschmelzen kommen, die dann dafür sorgen könnten, dass die Pegelstände in Bächen und Flüssen ansteigen werden. So wären auch küstennahe Regionen von den stürmischen Windböen betroffen.

In der Neujahrsnacht könnten sich die starken Niederschläge auf die mittlere Region von Deutschland beschränken. Weiter nach Norden und Süden könnte der Regen nachlassen.