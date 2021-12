Wetter in NRW: Weg zur Arbeit kann am Dienstag gefährlich werden – DWD warnt

Das Wetter in NRW hat sich jetzt deutlich auf den Winter abgestimmt. Am Dienstag könnten die eisigen Temperaturen allerdings gefährlich werden.

Besonders als Autofahrer solltest du das Wetter in NRW nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung heruasgegeben.

Wetter in NRW: Bei Autofahrten sollte man jetzt besonders aufpassen

Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne Schnee? Zwar freuen sich viele über die weiße Pracht, die damit einhergehenden Temperaturen sind allerdings nicht ohne.

Das Wetter in NRW wird zur Herausforderung für Autofahrer. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jan Eifert

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht von einem bis vier Zentimeter Neuschnee im Bergland aus. Auch in den tieferen Gebieten in NRW kann es in der Nacht zu Dienstag schneien.

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Das Wetter in NRW birgt jedoch besonders für Autofahrer eine Gefahr. Bei Werten bis minus vier Grad am Dienstag und vereinzelten Regenfällen wird es glatt auf den Straßen. So kann die Autofahrt zur Arbeit zur echten Rutschpartie werden. Der DWD hat eine amtliche Warnung vor Glätte (Stufe eins von drei) herausgegeben, die unter anderem für die Städte Essen, Bochum und Dortmund gilt. Sie ist bis 8.00 Uhr gültig.

Wetter in NRW: Sturmböen fegen über die Region

Neben dem nasskalten Wetter sagt der DWD außerdem heftige Sturmböen voraus. Sie sollen mit bis zu 55 Kilometern pro Stunde über das Bundesland fegen.

Erst am Mittwoch wird es wieder etwas angenehmer mit etwa sieben Grad in Essen und acht Grad in Düsseldorf. Der Himmel über NRW bleibt allerdings bewölkt. (neb)

