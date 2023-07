Wetter in NRW: Experte schlägt Alarm – „Ganz schlimme Prognose“

In den vergangenen Tagen war das Wetter in NRW eher kühl, nass und alles andere als sommerlich. Dass man dann nochmal voller Hoffnung auf den letzten Sommermonat August schielt, ist logisch.

Doch ob der sommerliche Umschwung beim Wetter in NRW kommt, ist äußerst fraglich. Um nicht zu sagen: unwahrscheinlich! Jetzt nämlich schlägt ein renommierter Experte Alarm. Und zeichnet ein „düsteres“ Bild für alle Sommer- und Sonnenfreunde!

Wetter in NRW: Experte schlägt Alarm

Diplom-Meteorologe Dominik Jung wagt auf „wetter.net“ einen Blick auf den August – und schlägt Anti-Sonnen-Alarm! Jung: „Eine ganz schlimme August-Prognose ist da rausgekommen vom amerikanischen Wettersystem NOAA! Wir hatten ja vor einigen Monaten die Prognosen, dass der Juni, Juli und auch der August sehr warm werden sollen. Aber da hat sich einiges getan.“

Der Experte redet nicht um den heißen Brei herum, kündigt an: „Es wird eine echte Grusel-Prognose!“ Er verweist auf Bilder der Amerikaner, die Europa fast komplett in Grün tauchen. Jung erklärt: „Das bedeutet, dass der August viel nasser werden soll als sonst. Die Natur wird sich freuen, diejenigen, die Urlaub haben, eher weniger. Das wechselhafte Wetter hat ja schon angefangen, und das könnte bis tief in den August andauern.“

„Ganz schlimme Prognose“

Dabei ist der Sommer bereits einer der wärmsten Sommer seit 1991. Jung schränkt aber auch ein: „Die Prognose ist schon nach unten korrigiert worden. Wenn es wirklich weiterhin so kühl und nass bleibt, rutscht dieser Sommer aus den wärmsten Sommern heraus.“ Dabei ist man doch mitten in den Hundstagen, den wärmsten Tagen des Jahres. „Aber schaut man sich das Wetter an, sind wir eher in den Katzentagen, den kältesten Tagen des Sommer“, scherzt Jung.

Was er meint: Der August beginnt nicht besser als die letzten Juli-Tage! Es wird frisch, es wird nass und in NRW nicht mal 20 Grad warm. „Und das sind die Höchsttemperaturen“, sagt Jung voraus. „Man mag es kaum glauben, wenn man sich die erste August-Woche ansieht. Das könnte auch eine Woche von Mitte oder Ende Oktober sein. 21 Grad, das sind wohlgemerkt die Höchsttemperaturen. Nachts könnten auch einstellige Temperaturen erreicht werden.“ Na dann, dick anziehen – und weiter hoffen, dass die Götter und Propheten es bald besser mit dem Wetter in NRW meinen…