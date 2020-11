NRW: Wetter zaubert ungewöhnliches Naturschauspiel an Himmel – Meteorologen sorgen für Aufklärung

In NRW war am Dienstagmorgen an manchen Orten ein Wetterphänomen zu sehen, das es nicht oft am Himmel gibt.

Besonders im Rhein-Erft-Kreis in NRW zeigte sich das Wetter- und Himmelsphänomen von seiner schönsten Seite.

Wetterphänomen in NRW am Himmel gesichtet

Die Rede ist dabei von einem Zirkumzenitalbogen.

Wenn du dich jetzt fragst, was das genau ist: Meteorologen verstehen unter diesem Phänomen einen von der Sonne abgewandten Regenbogen.

Ein so genannter Zirkumzenitalbogen. Foto: imago images/Leemage

Die prachtvollen Farben sind zu sehen, aber irgendwie verkehrt herum und nicht ganz so elegant, wie du es vielleicht von einem Regenbogen kennst.

Trotzdem ist dieses Phänomen absolut wunderschön, wenn es am Himmel auftaucht.

So entsteht ein Zirkumzenitalbogen

Entstehen kann der Zirkumzenitalbogen durch Eiskristalle dünner, sogenannter Cirruswolken, in denen das Sonnenlicht gebrochen und in seine Farbbestandteile zerlegt wird.

Ein anderer Name für dieses Phänomen ist die „Haloerscheinung“.

Auf jeden Fall ist es ein Schauspiel am Himmel, das sich sehen lassen kann. (fb)