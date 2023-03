Wetter in NRW: Experte warnt vor nächstem Hammer – „In der Nacht geht’s rund“

Das Wetter in NRW lässt uns aktuell nicht zur Ruhe kommen: Nach dem plötzlichen Wintereinbruch mit Schnee steht jetzt der nächste Hammer bevor.

Mitte März: Da wünschen sich viele in NRW schon sehnlichst den Frühling herbei. „Viele motzen schon rum. Wo bleibt die Frühlingswärme? Es ist doch viel zu kalt. Dabei ist es eigentlich gar nicht zu kalt. Der März ist in seinen ersten Tagen völlig normal temperiert, aber wir sind ziemlich verwöhnt“, meint Diplom-Meteorologe Dominik Jung in seiner aktuellen Wettervorhersage auf dem Youtube-Kanal von „wetter.net“.

Wetter in NRW: Kälte und Schnee bestimmen die Nacht auf Samstag

Und Frühlingsfans müssen sich auch noch einen Augenblick gedulden: Bevor die Temperaturen in der nächsten Woche nach oben gehen, wartet noch eine kalte Nacht auf uns. „Freitag auf Samstag geht’s nochmal rund“, weiß Jung. Das „Kälte-Ei“, wie es der Wetter-Experte bezeichnet, ist im Anflug! Die Schneefallgrenze sinkt bis in die tiefen Lagen ab. „Wir befinden uns kalendarisch noch im Winter und dieser Winter könnte sich nochmal blicken lassen“, betont Jung.

Und das ist noch nicht alles: Es kommt noch kräftiger Wind zu dem Bibber-Wetter in der Nacht von Freitag auf Samstag auf uns zu: „Viel Regen, Schneeregen, zum Teil auch Schnee bis in tiefen Lagen. Bei Werten um die 0 bis Minus 1 Grad kann es hier zu erheblicher Straßenglätte kommen“, warnt Jung besonders die Autofahrer.

Mehr Themen und News auf unserem Portal gibt es hier:

Wetter in NRW: Sturmtief „Diethelm“ sorgt für eine ungemütliche Nacht

Sturmtief „Diethelm“ sorgt zudem für ordentlich Wind. „Vor allem auch im Westen kann es schon ruppig werden, je nach Wettermodell“, sagt Jung in seiner Wettervorhersage auf Youtube. Zudem gibt es nochmal einen ordentlichen Temperatursturz. Der betrifft vor allem den Norden von Deutschland. Da kommt also eine ungemütliche Nacht auf uns alle zu…