Das Wetter in NRW hält wohl nochmal Schnee bereit. (Symbolbild)

Wetter in NRW: Schnee erwartet! Überraschende Prognose von Kachelmannwetter

Winter? In diesem Jahr bislang weitgehend Fehlanzeige. Meist war das Wetter in NRW viel zu warm, als wir es von dem jeweiligen Monat gewohnt waren. Schnee im Flachland? Weit gefehlt.

Doch das Wetter in NRW könnte sich nun doch noch ein wenig von seiner winterlichen Seite zeigen. Am Donnerstag rechnen die Experten mit Schnee. Ja, richtig gelesen.

Wetter in NRW: Schnee am Donnerstag erwartet

Denn die weiße Pracht soll NRW endlich bescheren. Und das, obwohl seit Sonntag der meteorologische Frühling begonnen hat. Das spüren wir auch schon. Vermutlich jeder konnte auf einer grünen Wiese schon eine Osterglocke oder Krokusse sichten.

Laut Kachelmannwetter werden die Blumen am Donnerstagmorgen allerdings mit Schnee bedeckt sein. Und das sogar bis ins Flachland. Die Karte von Kachelmannwetter zeigt dazu, dass es zu maßigem Schneefall in NRW kommen kann. Das betrifft den jetzigen, auf der Karte angezeigten Berechnungen nach vor allem das Bergische und das Sauerland sowie das nördliche Ruhrgebiet und das Münsterland. In letzterem Gebiet könnte sogar starker Schneefall eintreten.

Die letzte Karte aus dem neuen Super HD lässt es Donnerstagmorgen recht weiter runter schneien in NRW. Mal schauen, was die nächsten Berechnungen zeigen. ;-) /FRhttps://t.co/j6x1Wor6Iu — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) March 2, 2020

Wetter in NRW: Im Bergland wird es glatt

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) fällt vor allem im Bergland in NRW am Donnerstag Schnee. Die Grenze liegt dabei bei etwa 300 bis 400 Meter. In den Hochlagen sollen es zudem 1 bis 3 Grad werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei 5 bis 8 Grad.

Liegen bleibt der Schnee dann wahrscheinlich tagsüber nicht lange – Pendler können vermutlich wohl aufatmen.

Es kann glatt werden

Doch nicht zu früh gefreut. In der Nacht zu Freitag sinken die Temperaturen erneut auf bis zu -3 Grad. Vor allem im Bergland kann es dann glatt werden. Vorsicht ist also geboten! (ldi)