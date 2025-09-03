Wetter in NRW: Seltenes Phänomen am Himmel zu sehen – „Gute Chancen“

Dieses Himmelsphänomen sollte man in NRW nicht verpassen! Am Sonntag (7. September) steht die Mondfinsternis an – ein seltenes Ereignis, das nur alle zwei bis drei Jahre stattfindet. Das Besondere nämlich ist, dass der Mond verfinstert aufgeht. Gegen 19.40 Uhr sollte unser Trabant in Deutschland zu sehen sein.

Doch ist das wirklich so oder durchkreuzt das Wetter in NRW dann Beobachtern und Schaulustigen das Spektakel? Denn klar ist: Die Mondfinsternis kann man nur sehen, wenn der Himmel über NRW recht klar ist. Sollte es stark bewölkt sein, sieht man – nichts.

Wetter in NRW: Seltenes Phänomen am Himmel zu sehen

Eine Mondfinsternis findet immer dann statt, wenn sich Sonne, Erde und Mond auf einer Linie befinden. Am 7. September wird unsere Erde zwischen Mond und Sonne liegen. Dass das Phänomen recht selten ist, erklärt Ulf Peschel von der Sternwarte Radebeul gegenüber dem MDR: „Die Bahn des Mondes verläuft ja nicht genau in der Ebene der Erdbahn. Sie ist um etwa fünf Grad geneigt, deswegen geht der Schatten unserer Erde meistens oberhalb oder unterhalb am Mond vorbei.“

Und weiter: „Nur wenn die Mondbahn sich mit der Erdbahn schneidet, kommt es dazu, dass der Kernschatten den Mond trifft.“ Doch wie ist denn jetzt die Chance, in NRW die Mondfinsternis klar und deutlich zu sehen? Wenn es nach Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ geht, recht groß!

Mehr News:

„Gute Chancen“

Gegenüber DER WESTEN sagt Jung: „Wir haben in allen Regionen recht gute Chancen. Am Sonntag scheint meist die Sonne, es gibt kaum Wolken. Und das ist auch abends noch überall so. Erst am späten Sonntagabend ziehen westlich des Rheins Wolken auf. Aber bis dahin war das Spektakel ja schon zu sehen gewesen.“ Bleibt jetzt nur noch zu hoffen, dass die Prognosen bis zur Mondfinsternis auch Bestand hält – damit ganz NRW staunen kann…