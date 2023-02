Wetter in NRW: Experte kündigt Frühlings-Hammer an – „Achterbahnfahrt der Temperaturen“

Das Wetter in NRW ist im Februar bisher schon viel wärmer gewesen als gewöhnlich. Am Wochenende knackte so mancher Ort in Deutschland sogar die 20-Grad-Marke – und das im Winter!

Doch ganz so verabschiedet hat sich der Winter offenbar noch nicht. Nach ersten Frühlingsgefühlen bringt uns das Wetter in NRW noch einmal richtig in Wallung. Es geht auf und ab mit den Temperaturen.

Wetter in NRW: Meteorologe spricht von „Sensation“

„Es ist eine Sensation“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „Wetter.net“. „Es gibt doch tatsächlich noch einmal Winterwetter.“ Doch der kommende „Temperatursturz“ in der laufenden Woche fühlt sich für uns nur so an, meint der Experte. Denn vor allem das Flachland kommt tagsüber nicht einmal in die Nähe des Gefrierpunktes.

Für diese Zeit des Jahres ist es eindeutig zu warm. Wir liegen aktuell drei Grad über dem Klimamittel. Auch am Rosenmontag lagen die Temperaturen größtenteils über 15 Grad. Daran ist das Hoch über Deutschland schuld. Das bringt milde Luft und nur wenig Niederschlag mit sich. Dennoch wird es dieses Wochenende etwas kühler. In manchen Teilen des Landes kann es sogar schneien.

Prognose für März

„Es ist ein rauf und runter, eine richtige Achterbahnfahrt der Temperaturen“, sagt der Experte. Von anfangs 14 Grad geht es bis zum Wochenende auf vier Grad runter. Nach dem abgekühlten Wochenende wird der Märzanfang jedoch wieder wärmer, prognostiziert Jung. Einen richtigen Wintereinbruch wird es wohl nicht mehr geben. Für den ersten kalendarischen Frühlingsmonat steht auch frühlingshaftes Wetter an, aber mit „verdammt wenig Niederschlag“.

Die nächsten Tage erwartet uns aber zunächst die Talfahrt. Am Mittwoch bleibt es mit elf bis 14 Grad noch genauso mild wie in den letzten Tagen. In Hochlagen werden sieben bis zehn Grad erwartet. Bei schwachem Wind zieht ab Nachmittag leichter Regen von Westen heran, der sich nachts bei fünf bis sieben Grad hält. In Gipfellagen kühlt es auf drei Grad ab.

Wetter in NRW bis zum Wochenende

Der Donnerstag beginnt wie auch die letzten Tage mit einer dichten Wolkendecke und dazu gibt es leichten bis Sprühregen. Die Temperaturen schaffen es da schon nur noch auf sieben bis elf Grad, im Bergland auch nur auf drei bis sieben. Auch in der Nacht zum Freitag regnet es weiter. Bei null bis drei Grad und minus zwei Grad im Bergland kann sich der Regen sogar zeitweise in Schneeregen und in höheren Lagen sogar ganz in Schnee verwandeln. Dort besteht dann auch Glättegefahr.

Für den letzten Freitag im Februar stimmt sich das Wetter dann schon auf Winter ein mit nur noch vier bis sieben Grad. Auf dem Kahlen Asten erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bisweilen sogar minus ein Grad. Und auch in der Nacht bleibt es bei zwei bis minus ein Grad (minus drei in Hochlagen) frisch. Wo es besonders kalt ist, ist erneuter Schneefall möglich. Die Glättegefahr bleibt.