Wetter in NRW: Es wird endlich wärmer – doch jetzt droht neue Gefahr!

Beim Gang nach draußen waren viele Menschen am Freitag (21. Februar) schon verwundert. Denn über Nacht waren die Temperaturen erstaunlich mild geworden. Doch das Wetter in NRW bedeutet gerade für Allergiker jetzt auch großes Ungemach. Denn mit den milderen Graden haben sich jetzt auch bereits die ersten Pollen auf den Weg gemacht. Mehr dazu liest du hier >>>.

Ein Blick in die Glaskugel gibt jetzt schon Hinweise, wie es in Sachen Frühling in NRW weiter geht. Doch Frühlingsfans müssen jetzt eine bittere Kunde verkraften. Sie betrifft das Wetter im April und Mai.

Wetter in NRW: Auf mildere Grade folgt Gefahr

Und laut dem Portal „Wetterprognose und Wettervorhersage“ kommen da erst mal große Turbulenzen auf uns zu. Von März bis April steht uns beim Wetter in NRW ein großer Umschwung bevor. Doch bis der Frühling voll durchstartet, müssen wir uns leider noch gedulden.

+++ Karneval in Köln: Aufruhr vor Rosenmontagsumzug – „Jährlicher Missbrauch“ +++

Denn erst im Mai soll der Frühling so richtig aufdrehen, wenn es nach den Experten geht. Oder sollte man besser Sommer sagen? Denn das Wetter in NRW soll im Mai laut aktuellen Prognosen Temperaturen bis zu 34,6 Grad bringen. Doch es wird im Mai auch richtig gefährlich.

Wetterumschwung zu Eisheiligen?

Denn gerade in der ersten Maihälfte soll das Wetter in NRW sich von seiner instabilen Seite zeigen, heißt: Es ist laut den Experten teils mit „markanten Wetterumschwüngen“ zu rechnen. Gerade vom 8. bis 18. Mai herum könnte sich das Wetter sogar nochmal von seiner frostigen Seite zeigen und deutlich kühlere Temperaturen bescheren.

Noch mehr Wetter-News aus NRW:

Ausgerechnet die Eisheiligen, die in diesem Jahr vom 11. bis 15. Mai anstehen, könnten mit einem massiven Wetterumschwung verbunden sein. Aber ob es wirklich so weit kommt, wird sich mit Gewissheit erst in einigen Monaten zeigen.