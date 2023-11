Wetter in NRW: Wende zum 11.11. – Karnevals-Prognose lässt Jecken erstarren

Das Wetter in NRW ist dieser Tage nichts für Feinschmecker. Mit dem Wort „wechselhaft“ wäre die Mischung aus Schauern, Sturm und grauer Suppe in den letzten Tagen reichlich beschönigt. Doch wie geht es jetzt weiter?

Insbesondere die Wetter-Lage am Samstag (11. November) wird mit Spannung erwartet. Denn dann beginnt in den Karnevals-Hochburgen Köln und Düsseldorf die närrische Zeit. Fällt das bunte Treiben am 11.11. ins Wasser? Oder bleiben die Jecken von der miesen Herbstpeitsche verschont?

Wetter-Wende vor Karneval in NRW

Egal ob Zülpicher Straße, Uniwiese oder auf den Ringen – am 11.11. ziehen die Jecken in Köln um die Häuser. Die Wetterlage der letzten Tage hat vielen von ihnen allerdings die Vorfreude auf das Karnevals-Treiben genommen. Und jetzt auch noch die Hiobsbotschaft von Dominik Jung. Der Wetter-Experte hatte bis Mitte November eigentlich steigende Temperaturen prognostiziert (mehr hier).

Doch jetzt deutet sich eine Achterbahnfahrt: „Es wird zum kommenden Wochenende erstmal etwas kühler werden in Köln“, erklärt der Meteorologe. Die Rede ist von einstelligen Werten, bevor erst in der nächsten Woche Temperaturen bis zu 15 Grad erreicht werden können. Bei der Auswahl ihres Kostüms sollten sich die Jecken also auf zugige Kälte einstellen. Doch wie sieht es mit Regen aus?

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 9 bis 12 Grad, nachts 5 bis 10 Grad

Donnerstag: 10 bis 12 Grad, nachts Abkühlung auf 7 bis 5 Grad

Freitag: 9 bis 11 Grad, nachts 5 bis 3 Grad

Fällt der Karneval in Köln ins Wasser?

Es soll richtig nass bleiben in NRW. Bis zum 22. November gibt es nach Angaben von Dominik Jung („wetter.net“) viele Niederschlagssignale in Köln und Umgebung. Viele Jecken machten sich daher schon auf das Schlimmste gefasst. Doch ein ganz genauer Blick auf die Wetter-Prognose für Köln macht Hoffnung.

Denn den Berechnungen des Wetter-Experten zufolge soll es sich im Laufe der Woche kräftig abregnen, bevor sich die Lage am Wochenende beruhigen könnte. Viele Jecken blicken nun mit Spannung auf die Entwicklung – sollte sich die Prognose bewahrheiten, wird es zwar kühler. Doch immerhin droht das bunte Treiben offenbar nicht ins Wasser zu fallen.