Karneval in Köln/NRW: Viele Umzüge wegen Unwetter abgesagt +++ Auswirkungen auch auf Köln und Düsseldorf++ Wetterdienst mit Warnung ++

Fällt Karneval in Köln und Co. in diesem Jahr ins Wasser? (Archivbild)

Karneval in NRW hat begonnen

Viele Polizisten sind im Einsatz für die Sicherheit der Jecken

Das Wetter spielt dieses Jahr an Karneval verrückt

Fällt Karneval in NRW etwa komplett ins Wasser? Die Prognosen machen den Karnevalisten in Köln, Düsseldorf und Co. große Sorgen.

Am Donnerstagabend gab es bereits Sturmböen und heftige Regenfälle. Ein schreckliches Ereignis ereignete sich am Donnerstag in Köln. Dort wurde ein Frau an Weiberfastnacht von einem Zug überrollt.

Trotz der Tragödie wird das närrische Treiben zum Karneval in NRW fortgesetzt. Doch macht das Wetter den Jecken einen Strich durch die Rechnung? Sind die Rosenmontagsumzüge etwa in Gefahr? Wir halten dich über das stürmische Wetter in NRW zu Karneval und alles Weitere zum Karneval in den kommenden Tagen in unserem News-Blog auf dem Laufenden.

Die Polizei ist beim Karneval mit starkem Aufgebot im Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa

Wetter in NRW: Droht Karneval ins Wasser zu fallen?

Sonntag, 23. Februar

Weitere Umzüge in NRW abgesagt!

11.34 Uhr: Es hagelt weitere Absagen in NRW. Soeben ist der Karnevalszug in Alt-Oberhausen aus Sicherheitsgründen sprichwörtlich ins Wasser gefallen.

11.21 Uhr: Nun hat es auch Köln getroffen. Nachdem die Veranstalter die Umzüge am Sonntag zunächst vorverlegt haben, wurden nun alle Veranstaltungen wegen des starken Sturms abgesagt. „Um alle Teilnehmenden und alle Jecken am Zugweg zu schützen, können die Zöch nicht stattfinden“, teilte die Stadt mit.

10.39 Uhr: Das Kö-Treiben in Düsseldorf ist abgesagt worden! Zu heftig seien die erwarteten Sturmböen. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", sagt der Sprecher des Düsseldorfer Karnevalskomitees. Ausfallen werden auch alle Stadtteilumzüge in Düsseldorf. Das Festzelt auf dem Burgplatz und die Stände in der Altstadt sollen ab dem späten Nachmittag eröffnen. Wann genau, ist noch nicht ganz klar.

09.04 Uhr: Der nächste Umzug ist abgesagt worden. Dieses Mal trifft es Emmerich! Der Tulpensonntagsumzug wurde gecancelt. „Der Jeck in mir trauert. Aber bei derartigen Windböen ist es schlicht und einfach zu gefährlich, sich draußen aufzuhalten“, teilte Peter Hinze, Bürgermeister von Emmerich mit.

In Düsseldorf wird sich am Sonntagmorgen noch beraten, ob der Umzug auf der Kö stattfinden wird. Köln hat die beliebten Schull- un Veedelszöch verkürzt und sie starten früher. Statt um 11.11 Uhr soll es am Sonntag demnach schon um 10.45 Uhr losgehen. Außerdem soll die Strecke um zwei Kilometer verkürzt werden.

Wieder Randale in Köln!

07.57 Uhr: Erneut Randale am Zülpicher Platz in Köln. Nachdem die Polizei den beliebten Platz bereits am Freitagabend räumen musste, gab es am Samstag erneut Probleme mit aggressiven Jugendlichen.Gegen 17 Uhr kippte nach Angaben der Polizei dort die Stimmung. Wieder räumten die Beamten den Platz und ziehen nun Konsequenzen: „Wir werden unsere Maßnahmen im Bereich der Innenstadt mit dem Schwerpunkt auf dem Zülpicher Viertel weiter intensivieren und frühzeitig und konsequent gegen Störer vorgehen“, sagte der Direktionsleiter Gefahrenabwehr und Einsatz, Leitender Polizeidirektor Martin Lotz.

Die Kölner Polizei muss beim Karneval durchgreifen. (Archivbild) Foto: imago images / Manngold

Samstag, 22. Februar

21.57 Uhr: Vergleichsweise ruhig blieb es auch in Moers. Dort feuerten etwa 70.000 Menschen den traditionellen Nelkensamstagszug. Die Polizei nahm dabei insgesamt 15 Personen in Gewahrsahm und fertigte 22 Strafanzeigen an (4 Körperverletzungsdelikten, 1 Widerstand, 2 Beleidigungen, 1 Sachbeschädigung, 1 sexueller Belästigung, 1 Diebstahl, und 2 Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz).

20.50 Uhr: In Münster gibt es aufgrund der erwarteten Sturmböen Änderungen für das Karnevalsprogramm. Demnach soll der Aufmarsch der Gesellschaften entfallen. Das Gesamtprogramm beginnt um 11.00 Uhr auf dem Prinzipalmarkt. Die mobile Bühne vor dem Rathaus werde am Sonntag nicht aufgebaut.

20.02 Uhr: Die Polizei Oberhausen zieht eine erste Bilanz nach dem Karnevalssamstag. 65.000 Menschen hätten demnach friedlich den Zug verfolgt. Es sei zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen.

17.20 Uhr: Der Karnevalszug in Essen-Werden ist aufgrund der Wetterlage ebenfalls abgesagt! Das berichtete die „WAZ“.

17.05 Uhr: In Düsseldorf will man die Wetterlage weiter beobachten. Nach aktuellem Stand soll dort am Sonntag das sogenannte Kö-Treiben auf der Königsallee jedoch planmäßig stattfinden, wie ein Sprecher des Comitee Düsseldorfer Carnevals mitteilte.

15.35 Uhr: Nicht nur in Kettwig fällt der geplante Umzug auch. Auch in Salzkotten im Kreis Paderborn hat man sich dazu entschieden, den Zug ausfallen zu lassen.

In Köln wird es am Sonntag ebenfalls ein anderes Programm geben. Die beliebten Schull- un Veedelszöch werden verkürzt und starten früher. „Wir hoffen, dass wir dadurch in den Windkorridor kommen, dass wir den Zug ohne Einschränkungen laufen lassen können“, so Zugleiter Wilhelm Stoffel am Samstag. Statt um 11.11 Uhr soll es am Sonntag demnach schon um 10.45 Uhr losgehen. Außerdem soll die Strecke um zwei Kilometer verkürzt werden.

15.10 Uhr: Nun ist raus, welche Promis auf den Festwagen in Köln am Rosenmontag mitfahren. Neben Profis des 1. FC-Köln werden sich die Social-Media-Stars Lisa und Lena, Schauspielerin Nastassja Kinski (Tochter von Klaus Kinski) und Fußballtrainer Christoph Daum auf den Wagen zu sehen sein. Weitere Gäste:

Bernd Stelter

Tom Gerhardt

CDU-Politiker Wolfgang Bosbach

NRW-Justizminister Peter Biesenbach

Reggae-Sänger Gentleman sein

13.05 Uhr: Bittere Nachricht für alle Jecken in Essen. Wie der Kettwiger Karnevals-Club auf seiner Homepage mitteilte, fällt der am Sonntag geplante Karnevalszug aus. Grund sei die stürmische Wettervorhersage. Die Afterzug-Party finde allerdings dafür bereits ab 13.11 Uhr statt.

10.52 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in NRW vor Dauerregen der Stufe 2 von 4. Auf die andauernden Regenfälle musst du dich ab Samstag 18 Uhr über 24 Stunden einstellen. Wer ein trockenes Kostüm zur Party mitbringen will, sollte deshalb besser Jacke und Schirm dabeihaben.

09.16 Uhr: Großeinsatz der Polizei am Samstagabend zum Karneval in Köln. Die Beamten haben den Zülpicher Platz am Freitagabend gegen 20 Uhr geräumt, nachdem es in einer Gruppe von 500 Jugendlichen mehrfach gekracht haben soll.

Bei der Maßnahme der Polizei kam es zu mehreren Zwischenfällen. Ein Unbekannter warf eine Glasflasche auf die Einsatzkräfte, die nur knapp am Kopf eines Polizisten vorbeiflog. Ein Jugendlicher (16) trat auf einen Diensthund ein. Um den Angriff abzuwehren setzte der Diensthundeführer Pfefferspray ein. Daraufhin versuchte der 16-Jährige zu flüchten, wurde allerdings von der Polizei gestellt. Die Polizei nahm seine Personalien auf und setzte seine Eltern von den Vorfällen in Kenntnis.

Während des Einsatzes erlitten zwei Beamte Verletzungen. Die Polizei stellte mehrere Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Landfriedensbruch.

Freitag, 21. Februar

14.44 Uhr: Die Polizei Köln zieht Bilanz zum Auftakt am Donnerstag: 88 Männer und 5 Frauen landeten deutlich alkoholisiert im Polizeigewahrsam. 330 Strafanzeigen stellte die Polizei, 149 wegen Körperverletzung. Sechs Polizisten wurden bei Widerstandshandlungen leicht verletzt.

Zehn Sexualdelikte verzeichnete die Polizei in Köln. „Diese Straftaten belaufen sich im Wesentlichen auf sexuelle Belästigungen und exhibitionistische Handlungen. In 13 dieser Fälle stellten Polizisten die Personalien der Tatverdächtigen noch vor Ort fest.“

12.35 Uhr: Auch die Feuerwehr in Düsseldorf zieht nach dem ersten Tag Bilanz: 1.088 Einsätze verzeichneten die Retter. Auch waren sie viel gefragt, weil der Bereich rund um die Altstadt etwa 90 Minuten lang wegen Sturmwarnung gesperrt war.

Aber trotzdem rückten die Einsatzkräfte zu 795 Notfalleinsätzen sowie Krankenhaustransporten aus. An den mobilen Unfallhilfestellen wurden bis etwa 21.40 Uhr 318 Jecken (2029: 281) medizinisch versorgt. Dabei kämpften die meisten Feiernden mit Kreislaufproblemen und zu viel Alkohol.

11.39 Uhr: Die E-Scooter stehen an jeder Ecke. Natürlich ist es da verlockend damit zu fahren. Und genau deswegen warnt die Polizei Düsseldorf bei Twitter davor, betrunken mit den Zweirädern durch die Gegend zu flitzen.

11.05 Uhr: Ein Drama spielte sich auch an Weiberfastnacht in Köln ab. Eine Frau bekam beim Straßenkarneval plötzlich wehen und schaffte es nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus. Wo sie stattdessen ihr Kind bekam? >>>

9.46 Uhr: Wer beim Straßenkarneval feiert und ein Kölsch nach dem anderen trinkt, sucht unweigerlich kurze Zeit später nach einer Toilette. Da dies aber leider oft Mangelware ist, hat sich Rewe in Köln etwas Außergewöhnliches ausgedacht. Die ganze Geschichte hier >>>

9.10 Uhr: Willst du auch noch nach Weiberfastnacht aus dem Ruhrgebiet in die Karnevalshochburgen Düsseldorf oder Köln fahren, musst du dich beim Regional- und S-Bahnverkehr auf einige Einschränkungen einstellen. Denn auf der Strecke zwischen Essen und Dortmund finden an den Karnevalstagen Bauarbeiten statt. Alles zur Sperrung erfährst du hier >>>

07.12 Uhr: Der tragische Tod einer 29-jährigen Frau am Bahnhof in Köln-Ehrenfeld überschattet die Karnevalsstimmung in NRW. Die Polizei musste den Bahnhof teilweise sperren. Augenzeugen standen unter Schock, mussten durch den Rettungsdienst betreut werden.

Es war einer von vielen Einsätzen der Polizei Köln am Donnerstagabend. Rund 1.000 Polizisten waren nach eigenen Angaben an Weiberfastnacht in Köln und Leverkusen im Einsatz. Mit dem steigenden Alkoholpegel stieg auch die Anzahl der Anzeigen. Bis in die Abendstunden registrierten die Beamten in der größten NRW-Stadt 85 Anzeigen, 56 davon wegen (schwerer) Körperverletzung. Die Einsatzkräfte nahmen auch acht Anzeigen wegen sexueller Belästigung auf.

Todesdrama an Karneval in Köln

Donnerstag, 20. Februar:

22.40 Uhr: Bei der Person, die bei dem tragischen Unglück am Bahnhof Köln-Ehrenfeld ums Leben kam, handelt es sich um nach ersten Informationen um eine 29-Jährige Frau. Die Polizei Köln geht bislang von einem Unfall aus. So sei die Frau „augenscheinlich betrunken“ gewesen.

Laut Bundespolizei hatten mehrere Zeugen unabhängig voneinander berichtet, dass die Frau ohne Fremdeinwirkung ins Gleisbett gestürzt war. Ob sie von einer Karnevalsveranstaltung kam sei bislang jedoch noch unklar.

20.10 Uhr: Auf einen Einsatzreichen ersten Tag konnte die Feuerwehr Düsseldorf bislang zurückblicken. Bis 18 Uhr gab es 648 Einsätze, die meisten, 428, entfielen auf Notfalleinsätze und Krankentransporte. 2019 gab es zu diesem Zeitpunkt lediglich 335 dieser Einsätze.

Eine Hiobsbotschaft gab es zudem für alle Jecken auf den Straßen. Aufgrund der hohen Windgeschwindigkeiten hat die Koordinierungsgruppe für die Veranstaltung entschieden, den Veranstaltungsbetrieb in den Straßen der gesamten Altstadt ab 19:45 Uhr zu unterbrechen

20.00 Uhr: Dramatisches Unglück in Köln! Am Bahnhof Köln-Ehrenfeld wurde eine Person von einem Zug überrollt und getötet, das berichtete der „Express“

Auf Twitter hatten Bahn und Feuerwehr Köln zunächst über einen Notarzteinsatz am Gleis berichtet. Zum genaueren Hergang des Unfalls, der sich um kurz nach 19 Uhr ereignet haben soll, gibt es bislang keine Informationen.

Einige Gleise am Bahnhof sind wegen des Einsatzes für den Zugverkehr weiter gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Köln Hauptbahnhof und Pulheim/Horrem ist eingerichtet

17.28 Uhr: Karneval sorgt auch in den Geschäften immer für viel bunte Deko. Besonders irrer Karnevalsschmuck lässt sich bei einer Bäckerei in Wesel-Büderich finden. Darüber hatte die „WAZ“ berichtet.

Dort wurden kurzerhand Kassenbons, die von den Kunden zurückgelassen wurden, zu kreativem Fensterschmuck umfuktioniert. Aufgrund der eingeführten Bonpflicht konnte sich die Bäckerei vor lauter Zettelchen kaum noch retten. Nun wurden sie praktisch umfunktioniert und setzen ein witziges Zeichen gegen die kritisierte Pflicht – ganz im Sinne von Karneval eben.

Kreativen Umgang mit der Bonpflicht bewies ein Bäcker in Dams in Wesel. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

17.09 Uhr: Ab 18 Uhr sollen Sturmböen bis zur Windstärke 9 durch die jecken Städte fegen. Vor allem Köln, aber auch Düsseldorf und das Ruhrgebiet sind betroffen. Der Deutsche Wetterdienst warnt eindringlich vor den heftigen Winden. Die Polizei schreibt dazu nur: „Wer heute Abend Karneval feiert, braucht ein windfestes Kostüm.“

15.45 Uhr: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat einen besonderen Tipp für alle, die dazu neigen ihr Smartphone an Karneval zu verlieren.

15.03 Uhr: Düsseldorf reagiert auf die Schüsse in Hanau und baut einen Mottowagen für die Opfer. Dieser soll dann am Rosenmontag beim Umzug mitfahren. Wagenbauer Jaques Tilly ist dafür bekannt, dass er mit seinen Umzugswagen schnell auf aktuelle Ereignisse reagieren kann. Der Präsident des Düsseldorfer Karneval, Michael Laumen, sagte am Donnerstag beim Sturm auf das Rathaus: „Unser Karneval ist multikulturell. Wir möchten einfach Karneval feiern. Wir werden das mit einem Mottowagen beantworten.“

14.29 Uhr: Die Polizei in Köln ist mit über 1000 Beamten im Einsatz in der Innenstadt. Dadurch soll die Sicherheit gewährleistet werden für alle Jecken an Weiberfastnacht. Außerdem haben die Polizisten eine Bitte: „Tolle Kostüme brauchen keine täuschend echt aussehenden Waffen. Die haben im Karneval nichts verloren und führen nur zu echten Reaktionen, die wir alle vermeiden möchten.“

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen : 2/2 Übrigens: Tolle Kostüme brauchen keine täuschend echt aussehenden Waffen. Die haben im Karneval nichts verloren und führen nur zu echten Reaktionen, die wir alle vermeiden möchten.

Wir berichten an allen Karnevalstagen hier und auf Facebook. pic.twitter.com/tkFlCG9bTi — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) February 20, 2020

12.54 Uhr: Beim Empfang des Kölner Dreigestirns im Rathaus in Köln hat es eine Schweigeminute gegeben für die Opfer der Bluttat in Hanau (Hessen). Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die selbst 2015 Opfer eines Messer-Attentats wurde, hat den Angehörigen der Opfer ihr Beileid und Mitgefühl ausgesprochen. Manche Karnevalsvereine haben ihre Feiern an Weiberfastnacht aus Respekt vor den Opfern abgesagt, unter anderem auch der Verein „Große Eigelsteiner“. Ihnen sei einfach nicht nach Feiern zumute.

11.50 Uhr: Die Polizei hat angekündigt: In ganz Nordrhein-Westfalen müssen Autofahrer während der Karnevalstage mit mehr Polizeikontrollen rechnen.

Weiberfastnacht beginnt stürmisch - Sturm-Warnung herausgegeben

11.19 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst legt sogar noch 'ne Schippe drauf. Aus Windböen werden am Abend Sturmböen. Ab 18 Uhr sollen diese dann mit Stufe 2 von 4 wüten.

Der Höhepunkt der #Karnevals-Session steht mit der heutigen #Weiberfastnacht und den damit beginnenden #Straßenkarneval an. Ob auch das Wetter an den tollen Tagen bis Mittwoch mitspielt, können Sie im neuen Thema des Tages vom heutigen Donnerstag lesen:https://t.co/kksStCyJxn pic.twitter.com/VhVdEZZZyt — DWD (@DWD_presse) February 20, 2020

Diese Städte sind im Ruhrgebiet betroffen:

Gelsenkirchen

Herne

Duisburg

Dortmund

Essen

Oberhausen

Bochum

Bottrop

Mülheim

Diese Sturmwarnung gilt bis Mitternacht.

9.27 Uhr: Die Weiberfastnacht startet nicht gerade schön. Nass und grau zeigte sich das Wetter am Morgen. Und auch die Warnungen des DWD bleiben nicht aus. Am Morgen warnen die Meteorologen vor Windböen (Stufe 1 vovn 4).

Auch in der Karnevalshochburg Düsseldorf rast der Wind mit 60 Stundenkilometern durch die Landeshauptstadt. In Köln gibt es bislang keine Sturm-Warnung

Diese Städte sind im Ruhrgebiet von der Wetterwarnung betroffen:

Oberhausen

Gelsenkirchen

Bottrop

Dortmund

Herne

Mülheim

Essen

Bochum

Duisburg

Wetter in NRW: Fällt Karneval dieses Jahr ins Wasser? (Symboblild) Foto: imago images / Ralph Peters

Weitere schlechte Nachricht: Der Wind zieht nicht nur kurz durch NRW. Voraussichtlich soll er sich bis Donnerstagabend 21 Uhr halten. Also, pass auf, wenn du verkleidet losziehst!

Mittwoch, 19. Februar:

9.34 Uhr: Nur noch einen Tag, dann ist schon Weiberfastnacht. Doch kurz vor Beginn des Karnevals zeigt sich das Wetter in NRW unbeständig. Am Mittwochvormittag seien schon Schauer und Graupelgewitter möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit.

Und warnt auch, dass oberhalb von 600 Metern auch Schneeschauer möglich. Dazu soll es weiter windig bleiben mit einzelnen starken bis stürmischen Böen.

Der DWD kündigt zum Beginn des Karnevals Gewitter, stürmische Böen und Schneeschauer (Symbolbild) Foto: Imago Images / ZUMA Press

Gegen Nachmittag ziehen die Schauer laut DWD-Prognose dann ab. Der Wind lässt nach. Die Höchsttemperaturen erreichen tagsüber 5 bis 9 Grad in der Region.

+++Wetter in NRW: Düstere Prognose für Karneval! Drohen Absagen wegen Sturmgefahr?+++

Meteorologen warnen vor Sturmböen im Westen

In der Nacht zu Donnerstag ziehen nach DWD-Vorhersage dann wieder Regenwolken auf. Die Weiberfastnacht beginnt trüb mit einzelnen Schauern und Temperaturen von maximal 9 bis 12 Grad. Abends nimmt der Regen zu, vor allem im Nordwesten des Landes.

Auch der Wind zieht gegen Abend wieder auf. Die DWD-Meteorologen warnen vor Sturmböen im Westen. Windig wird es auch am Freitag, dazu bleibt es überwiegend trocken bei Höchsttemperaturen von 11 Grad.

An Weiberfastnacht soll es regnerisch werden. (Symbolbild) Foto: imago images / Reichwein

Auch am Wochenende sollte dein Kostüm nicht allzu luftig sein. Es bleibt zwar für einen Februartag vergleichsweise warm (um die 11 Grad etwa in Köln). Doch es konnte auch regnerisch und windig werden. Also den Regenschirm nicht vergessen, damit die Schminke nicht verschmiert!

Mit Blick auf die Rosenmontagszüge im Rheinland sind die Meteorologen aber noch optimistisch. „Das sieht bislang gut aus“, sagte der Meteorologe vom Dienst am Dienstag in Essen. Bei Windstärken von 6 bis 7 dürfte auch der windanfällige Zug in Düsseldorf stattfinden.

Rosenmontag: Hochdruckgebiet bringt milde Temperaturen

In Köln werde der Wind vermutlich sogar noch etwas schwächer ausfallen. Nach einem vergleichsweise ungemütlichen Sonntag mache sich am Rosenmontag Hochdruckeinfluss breit. „Wir erwarten sehr milde 14 Grad, Trockenheit und eventuell sogar etwas Sonne“, sagte der Wetterkundler in Essen. Eine Sturmlage sei nicht in Sicht.

Na, dann hoffen wir mal, dass es auch so bleibt und nicht eine Wiederholung von 2016 geschieht. Damals mussten die Züge wegen Sturmgefahr abgesagt werden. (js, jg, ak, dv mit dpa)