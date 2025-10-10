NRW bleibt verschont – plötzlich kommt es beim Wetter zur Kehrtwende!

Der Oktober ist quasi das Pendant zum April – diese Monate stecken wettertechnisch oft zwischen den Welten und wissen nicht ganz genau, wohin es gehen soll. So kann sich das Wetter in NRW gerade auch nicht entscheiden, ob wir doch noch einen Spätsommer bekommen, einen verregneten Herbst oder vielleicht schon die ersten Winter-Vibes.

Für die nächsten Tage hat vor allem NRW in der Wetter-Lotterie anscheinend das große Los gezogen. Der Westen bleibt verschont und es kommt zu einer großen Wetterwende, mit der wohl niemand mehr gerechnet hätte.

NRW hat Glück in der Wetter-Lotterie – jetzt folgt die Kehrtwende

Das Hochdruckgebiet Sieglinde beschert uns beim Wetter in NRW in den nächsten Tage anscheinend noch ein paar schöne Sonnentage. Es kommt aus dem Süden, liegt in seinem Kern bei den britischen Inseln und führt die fiesen Tiefdruckgebiete mit viel Regen einfach um uns herum. Diese treffen dann eher auf Skandinavien und vor allem auch auf die Balearen und die Gegend rund um Valencia. Da könnte dann ordentlich Regen runterkommen und wieder für Überflutungen sorgen, erklärt uns Expertin Kathy Schrey von wetter.net in ihrem Video. Also Urlauber: aufgepasst!

Weniger Regen, dafür aber kalte Luft, könnte in Deutschland dann ab spätestens Sonntag (12. Oktober) vor allem den Osten treffen. Eventuell auch den Süden und Teile des Nordens. Dagegen sieht es für den Westen eigentlich ganz gut aus. Das Wetter in NRW scheint am Samstag (11. Oktober) erstmal mit ein wenig Nebel zu starten. Doch wenn dieser verschwunden ist, guckt die Sonne langsam hervor. Wir könnten sogar bis zu 20 Grad bekommen.

Sonne im Westen bringt Temperaturen um die 20 Grad

Im gesamten Westen geht’s dann auch am Sonntag (12. Oktober) mit freundlichen Abschnitten weiter. Auch hier soll das Thermometer auf 20 Grad klettern.

Zum Wochenstart am Montag (13. Oktober) zeigt sich das Wetter in NRW dann sogar noch einen Ticken schöner und beschert uns teilweise sogar bis zu 21 Grad bei einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Die Sonne lacht mancherorts sogar von einem blauen Himmel auf uns herunter. Wer hätte damit jetzt noch gerechnet?

Ab Dienstag könnte sich das Wetter dann wieder um 180 Grad drehen (hier mehr dazu).