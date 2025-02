Wetter in NRW: Karneval „geht’s richtig rund“ – jetzt herrscht üble Gewissheit

Das Wetter in NRW dreht Ende Februar/ Anfang März nochmal richtig auf. Innerhalb von einer Woche gibt es Temperaturunterschiede von bis zu 20 Grad. Den einen Tag frieren die Zehen noch bei Minusgraden ein, am nächsten Tag können fast die Flip-Flops ausgepackt werden.

Aber auf welches Wetter müssen sich die Menschen in NRW an Karneval nun gefasst machen? Diplom-Meteorologe Dominik Jung hat sich die Prognosen für die 5. Jahreszeit mal auf seinem Youtube-Kanal „wetter.net“ genau angeschaut. Und vielleicht sollte der ein oder andere Jecke sein Kostüm nochmal überdenken.

Wetter in NRW: Düstere Aussichten an Karneval

17/ 18 Grad waren es am Donnerstag (21. Februar) und dazu strahlender Sonnenschein. Wenn Jecken einen Wunsch äußern könnten, dann wäre es wohl der, dass das Wetter an Karneval in NRW ähnlich ausfällt. Sei es in Bonn, Aachen, Düsseldorf oder Köln – zwischen dem 27. Februar und dem 3. März verwandeln sich die NRW-Städte in Karnevalshochburgen.

Doch aus dem Traum wird wohl nichts. Ausgerechnet Richtung Rosenmontag (3. März) sieht Wetter-Experte Dominik Jung düstere Wolken auf NRW zuziehen. Ausgerechnet dann, wenn die vielen bunten Wagen durch die Straßen ziehen und Kinder am Straßenrand ihre Beutel für Süßigkeiten aufhalten, genau dann „geht’s richtig rund“.

Rosenmontag „geht’s richtig rund“

Bereits am Altweiber-Donnerstag prognostiziert Jung nur noch maximal fünf bis zehn Grad. Dichte Wolken am Himmel, doch eine gute Nachricht gibt es: „es bleibt weitgehend trocken“. Doch umso weiter Karneval voranschreitet, wird es immer kälter und ungemütlicher. „Zum Teil Graupelschauer, Schneeregenschauer oder Regenschauer mit viel Wind dabei. Einzelne Gewitter sind auch mal eingelagert. Da geht’s also richtig rund“, so Jung.

Na, das sind ja mal tolle Aussichten für den Rosenmontagszug. Wer geplant hatte im luftig leichten Kostüm als Elfe oder Fee daherzukommen, sollte seine Outfit-Wahl vielleicht nochmal überdenken. Ansonsten könnte es ziemlich kalt und ungemütlich an Karneval in NRW werden.