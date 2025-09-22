Nächste Wetter-Wende im Anmarsch – damit hat niemand mehr gerechnet

Wer sich am Montagmorgen (22. September) in NRW auf den Weg zur Arbeit machen wollte, dürfte womöglich noch einmal umgekehrt sein, um sich eine dickere Jacke zu holen. Denn es war dann doch reichlich frisch bei Frühtemperaturen im einstelligen Bereich.

Nach dem herrlichen Spätsommer-Einschub am Samstag (20. September) grüßte das Wetter in NRW zum kalendarischen Herbstanfang also mit einem kräftigen Temperatursturz. Doch die nächste Wetter-Wende steht schon bereit.

Wetter in NRW nimmt Fahrt auf

Zu Wochenbeginn müssen wir uns in NRW aber erst einmal auf ziemlich wechselhaftes Herbst-Wetter einstellen. In Teilen des Landes schaffen es die Temperaturen bis Mitte der Woche nur mit Mühe in den zweistelligen Bereich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Montag mit 12 bis 17 Grad, bis Donnerstag (25. September) sogar nur noch mit Werten zwischen 11 und 15 Grad.

Während es bis Dienstag in NRW noch weitgehend trocken bleiben soll, müssen wir im Wochenverlauf mit dem ein oder anderen Schauer rechnen, vor allem im Süden von NRW. Richtung Wochenende zeichnet sich dann aber plötzlich ein neuer Trend ab, den angesichts der Frühtemperaturen am Montag wohl niemand mehr auf dem Schirm hatte.

Altweiber-Sommer in NRW?

So rechnen die Meteorologen mit einem deutlichen Spätsommer-Comeback zum Ende des Monats. Nach Angaben von Dominik Jung könnten die Temperaturen am Sonntag (28. September) wieder über die 20-Grad-Marke steigen. „Ein Hauch von Altweiber-Sommer ist durchaus möglich“, prognostiziert der Wetter-Experte („wetter.net„).

Zwar würden Anfang der Woche noch nicht alle Wetter-Modelle diesen Trend bestätigen. Doch das GFS-Model, das auch beim letzten Spätsommer-Wochenende richtig gelegen hatte, spuckt nun erneut den Wetter-Umschwung aus. Mit dieser Aussicht lässt sich der Bibber-Start in die neue Woche ja dann doch ganz gut aushalten.