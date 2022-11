Wetter in NRW wird kälter – doch eine Entwicklung beunruhigt

Ja, aktuell freuen sich wohl alle über das sonnige und vor allem trockene Herbst-Wetter in NRW. Doch gleichzeitig ist sicherlich jedem klar: So ganz normal ist das nicht. Blauer Himmel und Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad – und das zwei Wochen vor dem 1. Advent? Unglaublich.

Winter-Fans dürften sich daher über die Prognose freuen, dass die Temperaturen in NRW in den nächsten Tagen tatsächlich wieder sinken werden. Doch wer jetzt hofft, sich bei nasskaltem Wetter endlich gemütlich mit Tee und Decke ins Wohnzimmer verkriechen zu können, der hat weit gefehlt. Denn so richtig beruhigend sind die vorhergesagten Werte keinesfalls.

Wetter in NRW: Kommt jetzt vielleicht der Herbst?

Zwar wird das Wetter in NRW in dieser Woche (KW 46) tatsächlich etwas wechselhafter und frischer. Aber wenn die Temperaturen bisher 15 Grad oder mehr betragen haben, dann macht selbst ein „Temperatursturz“ von fünf Grad daraus noch keine Herbst-Peitsche.

Denn dann herrschen immer noch 10 bis 12 Grad – und sehr viel regnerischer als bisher wird es laut den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) demnächst auch nicht.

Wetter in NRW: So richtig kalt wird es dennoch nicht

Lediglich über das Wochenende (19./20. November) fallen die Temperaturen womöglich knapp unter die 10-Grad-Marke, nachts sind sogar fast 5 Grad möglich. Aber es ändert nichts daran, dass der November 2022 als einer der wärmsten November-Monate in die Annalen der Meteorologie eingehen wird, so „RP-Online„.

Und wer auf einen Wintereinbruch im Dezember oder gar auf weiße Weihnachten hofft, der sollte seine Erwartungen mit großer Sicherheit deutlich herunterfahren. Bei diesen aktuellen Temperaturen ist ein Kältesturz im letzten Kalendermonat mehr als nur unwahrscheinlich.

Die Durchschnittstemperatur im Jahr 2022 beträgt bereits 11,8 Grad – und liegt damit rund 2,4 Grad über dem normalen Mittelwert.