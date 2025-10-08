NRW-Wetter hat es in sich – „Sibirien-Kälte rollt heran“

„Schaut euch diese Luftmasse an, die uns erreichen wird!“, beginnt Meteorologin Kathy Schrey mit Blick auf die Wetterkarte für NRW zu berichten. Kein Wunder, denn schnell wird klar: Es wird bald sehr kalt!

Prompt wird sie deutlich: „Die Sibirien-Kälte rollt heran.“ Doch was bedeutet das für die Temperaturen in NRW?

Wetter in NRW: Es wird windig

Und eben diese Bilder könnten einen Wintereinbruch ankündigen. Für Kathy Schrey ist klar: „Die Winterjacke können wir auspacken.“ Im Nordosten ist ein Tiefdruckgebiet unterwegs und im Nordwesten ein Hochdruckgebiet. Durch ihr Rotationsgebiet bringen sie Luftmassen arktischen Ursprungs nach NRW.

++ Auch spannend: Wetter-Blues: Das hilft gegen die triste Stimmung – Mini-Strategien fürs Büro oder im Homeoffice ++

Die Luftmassen, die über die Nordsee zu uns kommen, sind dabei extrem feucht – deswegen wird sich sehr oft Nebel halten, der auch liegen bleiben wird. Kein Wunder, dass Kathy Schrey (wetter.net) bei dieser Prognose auch sofort einen Blick auf die Wetter-Karte von NRW wirft. Schnell macht sie klar, wie die Temperaturen in den kommenden Tagen werden.

Temperatur-Überblick: Lieber Schal einpacken

Am Donnerstag (9. Oktober) soll es zwar bis zu 18 Grad warm werden, aber der Nebel wird besonders in den Morgenstunden stark zu sehen sein. Am Freitag sieht es jedoch schon ganz anders aus: Auf die Menschen warten Temperaturen von 4 bis 19 Grad. Auch am Samstag und Sonntag sieht es ähnlich aus: So werden am 11. Oktober Temperaturen von 5 bis 19 Grad und am Sonntag von 3 bis 19 Grad erwartet. Allerdings wird der Wind ordentlich an Fahrt aufnehmen, was man an den Wolken am Himmel sehen wird.

Mehr News aus NRW:

Besonders am Sonntag ist eine Wolkenverdichtung zu erwarten, dazu soll es regnen. Gerade in den frühen Stunden kann es zu Nieselregen kommen. Somit ist klar: Lieber Regenschirm einpacken und die Wollmütze dabei haben – so ist man für jedes Wetter bestens vorbereitet.