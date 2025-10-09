Kälte-Keule in NRW! Wetter-Expertin fällt vom Hocker: „Ordentlich heftig“

Das Wetter in NRW hat endgültig auf Herbst-Modus umgestellt. Nebel in den Morgenstunden, eine graue Suppe am Himmel und nur mit allergrößter Mühe kämpft sich hier und da die Sonne durch.

Immerhin: Die stürmischen Starkregen-Fälle des ersten Oktober-Wochenendes sind überstanden. Doch das Wetter in NRW soll bald richtig abstürzen.

Kälte-Keule in NRW: „Ordentlich heftig“

Den bisherigen Prognosen zufolge soll der Oktober im Vergleich zum langjährigen Klimamittel insgesamt eigentlich ein Grad wärmer werden. Doch punktuell scheint das ganz anders zu laufen.

Und das könnte sich schon am Dienstag (14. Oktober) bemerkbar machen. Denn nach Berechnungen des Europäischen Wettermodells könnten die Werte bis dahin mächtig in den Keller gehen. So sollen die Temperaturen in 1.500 Metern Höhe satte 8 Grad unter dem langjährigen Klimamittel liegen. „Das ist schon ordentlich heftig“, spricht Wetter-Expertin Kathy Schrey („wetter.net„) Klartext. Die kalte Höhenluft soll sich auch am Boden bemerkbar machen.

Wetter-Umschwung in NRW

So sollen die Temperaturen in NRW am Dienstag bis zu vier Grad unter dem Durchschnittswert der vergangenen 30 Jahre liegen. Zur Nacht können die Werte dann in höheren Lagen sogar Richtung Gefrierpunkt wandern.

Bis dahin wird das Wetter noch vom Hochdruckgebiet Sieglinde beeinflusst, das relativ milde Luftmassen aus dem Süden nach Mitteleuropa schiebt. Dadurch steigen die Temperaturen am Wochenende in NRW auf milde 15 bis 18 Grad. Zum Anfang der Woche soll sich das Blatt dann jedoch wenden. Ab Dienstag gehen die Werte dann in den Keller.

Weil wir es aktuell mit einem hohen Luftdruck zu tun haben, bleibt es dabei aber weitgehend trocken. Größere Regenfälle sind nach Einschätzung von Experten bis Mitte Oktober nicht zu erwarten. Kein so schlechter Start in die Herbstferien in NRW.