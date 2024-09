Wetter in NRW: Kälteschock im Westen! Experte wird blass

Hoch Serkan heizt dem Altweibersommer in NRW und andernorts nochmal ordentlich ein. Sonnenschein und milde Temperaturen von bis zu 25 Grad – das Wetter Ende September hat noch so gar nichts mit Herbst zu tun.

Laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung steht uns aber schon in wenigen Tagen die schallende Wende bevor. Er rät, das gute Wetter in NRW am Wochenende nochmal gehörig auszunutzen – denn der Herbst steht unmittelbar vor der Tür.

Wetter in NRW: Aprilwetter statt Sonnenschein

Relativ warm, aber nicht zu trocken und nicht zu nass – das ist die bisherige Bilanz des „wetter.net“-Experten für den Monat September. Und auch im Herbst könnte das Wetter in NRW erst mal so bleiben. Sprich, uns würde ein goldener Herbst mit Sonne satt statt Regen bevorstehen.

Doch zunächst bläst das Wetter im Westen erst mal Trübsal, wie es scheint. Denn schon am Sonntag (22. September) ziehen über NRW dichte Wolken auf. „Auf Wiedersehen Altweibersommer“, fasst es Jung zusammen. Da kommt regelrechtes April-Wetter auf uns zu!

Jetzt droht der Kälteschock!

Und der Sonntag könnte im Westen gerade mal der Vorbote für noch mehr Ungemach sein. Denn die aktuellen Wetter-Modelle sehen für Donnerstag (26. September) einen krassen Temperatursturz auf maximal 11 Grad vor. Ein regelrechter Kälteschock würde uns bevorstehen!

Ob es so kommen wird, ist aber noch nicht hundertprozentig in Sack und Tüten. Bleibt in NRW also noch Hoffnung, dass das Wetter in den nächsten Tagen vielleicht doch noch für eine andere Art der Überraschung gut ist. Noch mehr aktuelle Wetter-News erfährst du im aktuellen Video von „wetter.net“ >>>.