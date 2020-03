Wetter in NRW: Kachelmann mit überraschender Prognose – „Es wird spannend, was...“

Das Wetter in NRW wird in den nächsten Tagen spannend.

Allmählich klopft der Frühling an. Das Wetter wird milder und der Regen lässt nach.

Doch so ganz haben wir den Winter offenbar noch nicht hinter uns gelassen. Experten machen eine überraschende Prognose zum Wetter in NRW.

Wetter in NRW: Experte überrascht mit Prognose

In den vergangenen Tagen war das Wetter in NRW bereits deutlich angenehmer als noch die Tage zuvor. Und jetzt hat ein Experte eine Prognose gemacht, die für Überraschung sorgt. Die geht aus dem Wetterkanal von Jörg Kachelmann hervor.

Bis zur Wochenmitte soll es zunehmend wärmer werden. Am Dienstagmorgen ist es noch teils wolkig, im Laufe des Vormittags wird es allerdings zunehmend heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad. Es wird größtenteils sonnig, was sich auch am Mittwoch fortsetzt. Dann soll das Thermometer sogar 15 bis 19 Grad anzeigen!

Ähnliches Wetter wird auch am Donnerstag erwartet: Er bringt nochmal 14 bis immerhin 17 Grad. Allerdings kommen Wolken auf. Es wird teilweise sogar stark bewölkt sein. Besonders im Norden von NRW regnet es dann etwas. Währenddessen kommt Norddeutschland dann nur noch auf Temperaturen von 9 bis 15 Grad. Dort trifft nämlich eine Kaltfront auf Deutschland.

Wetter in NRW: Kachelmann macht überraschende Prognose. (Symbolbild) Foto: doa/ imago/Future Image

----------------------

Mehr News:

----------------------

„Ringen“ zwischen kalter und warmer Luft erwartet

„Dann wird es spannend, was mit der Kaltfront genau passiert“, heißt es in dem Wetterkanal von Jörg Kachelmann. So soll deutlich kältere Luft aus Nordosten und später wahrscheinlich auch aus Osten nach Deutschland kommen. „Es wird ein Ringen werden mit dieser warmen Frühlingsluft, die aus Südwesten bzw. Süden zu uns kommt. Und wie weit die dann genau verdrängt wird am Wochenende, da gibt es noch durchaus Unsicherheiten“, berichtet der Wetterkanal weiter.

Neue Woche startet frühlingshaft – ab Donnerstag aufziehende Kaltfront



Mit ein paar Einschränkungen gibt es in den nächsten Tagen mildes und meist trockenes Frühlingswetter. Ab Donnerstag wird es spannend, wenn sich aus Norden kältere Luft nähert: https://t.co/B9rmNNYEja /FR pic.twitter.com/fNDpyaGGvG — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) March 15, 2020

Die kältere Luft soll vor allem natürlich Nord- und Ostdeutschland erreichen. Im Südwesten und Westen herrsche dagegen noch Unsicherheit, ob die kalte Luft überhaupt dort ankommen werde. Eine genaue Wetterprognose für das kommende Wochenende ist damit noch nicht zu treffen. (nk)