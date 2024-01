Wetter in NRW: Experte perplex – jetzt kommt die „Südwest-Düse“

Glaubt man der Bauernregel für das Wetter in NRW, wird uns der warme Januar noch ziemlich auf die Füße fallen. Denn da heißt es: „Januar ganz ohne Schnee – tut Bäumen, Bergen und Tälern weh. So viele Tropfen im Januar – so viel Schnee im Mai. Soll man den Januar loben, muss er frieren und toben.“

+++ Wetter in NRW: Experte nimmt jede Hoffnung – „Das krasse Gegenteil“ +++

Okay, das klingt also nach einer Winter-Rückkehr im Wonnemonat Mai. Doch jetzt stehen wir erst einmal am Übergang vom Januar zum Februar. Und Experte Dominik Jung fasst das Wetter in NRW mit klaren Worten zusammen: „Man kann es drehen und wenden, wie man will. Dieser Januar ist aktuell extrem warm.“

Wetter in NRW: „Temperatur-Ekstase pur!“

Dominik Jung ist so perplex, dass er kaum Worte findet und ganz tief in die Phrasen-Kiste der Wetterfrösche greift. „Temperatur-Ekstase pur!“, jubelt er. Und so gehe es erst mal auch weiter, denn: „Die Südwestdüse bringt erneut knapp 16 Grad!“ Na gut, in NRW werden es „nur“ 10 bis 15 Grad. Aber die kommen tatsächlich aus Südwesten. Genauer: aus Spanien. Dort herrschten vor wenigen Tagen noch 30 Grad. Im Januar! Eine absolute Seltenheit.

Dominik Jung von Wetter.net lässt beim Blick auf die Wetterkarte ein bisschen die Fantasie spielen: „Man stelle sich mal vor, hier wäre überall ein Minus davor. Tageshöchsttemperaturen um minus 10 bis minus 15 Grad – das wäre mal ein kalter Winter.“ Aber dann schiebt er direkt hinterher: „Ist es nun mal eben nicht.“

Nicht mal auf der Zugspitze Frost

Stattdessen bietet der Januar uns Temperaturen, wie sie Ende März/Anfang April üblich wären. Nirgendwo in Deutschland gab es am Montag Frost, selbst auf der Zugspitze herrschten 3,6 Grad. Und auch am Dienstag (30. Januar) gibt es quasi nur in Bayern geringe Minus-Grade.

Mehr Themen:

Nach Dominik Jungs Einschätzung geht das milde Wetter erst mal noch mindestens eine Woche weiter. Frühestens ab Mitte Februar kühlt es sich etwas ab in Richtung 5 oder 6 Grad. Hier die Prognose für das Wetter in NRW in den kommenden Tagen:

Dienstag: 12 Grad, Sonne/Regen

Mittwoch: 9 Grad, Sonne/Wolken

Donnerstag: 8 Grad, Sonne/Wolken

Freitag: 10 Grad, Wolken

Samstag: 9 Grad, Wolken

Sonntag: 11 Grad, Wolken

Ab Montag: Sturm (>>> hier mehr dazu)

Fazit von Dominik Jung: „Wir müssen noch ein bisschen abwarten, vielleicht kommt der Winter ja nochmal in der zweiten Februar-Hälfte zu uns zurück.“ Oder halt im Mai, so wie es die Bauernregel behauptet.