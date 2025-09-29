Sorgt Hurrikan „Humberto“ für Wetter-Hammer in NRW? Experte wagt es kaum auszusprechen

Der September verabschiedet sich und der Oktober kündigt sich an – und damit auch endgültig der Herbst! Die ersten Blätter fallen schon von den Bäumen, es wird frischer und abends schneller dunkel. Aber wird das Wetter in NRW nun auch langsam ungemütlicher?

Diese Frage versucht Diplom-Meteorologe Dominik Jung auf seinem Youtube-Kanal „Wetter.net“ am Montag (29. September) zu beantworten. Und wenn man den Wetter-Modellen Glauben schenken darf, dann blicken wir auf einen Goldenen Oktober mit relativ wenig Regen – zumindest in der ersten Monatshälfte. Doch da bahnt sich „Hurrikan Humberto“ den Weg zu uns – und der „könnte das ganze Wetter beziehungsweise die Prognose nochmal gehörig durcheinander wirbeln“, so der Experte.

Wetter in NRW verspricht goldenen Oktober

Beim Blick auf die Wetter-Prognose für den Westen Deutschlands liegt die Durchschnittstemperatur bei 15 Grad im Oktober. Doch Anfang Oktober kann es sogar nochmal richtig schön mit über 20 Grad werden, zumindest in Richtung Dortmund. „Frühestens am 4./5. Oktober wieder nennenswerte Regenfälle“, so Dominik Jung.

Nachts können die Temperaturen aber durchaus unter die 5-Grad-Marke fallen. Für den Feiertag, nämlich den 3. Oktober, hat der Wetter-Experte auf jeden Fall gute Nachrichten: „Ein trockener Tag, ein Tag für Aktivitäten im Freien, für Festlichkeiten im Freien.“ Meist liegen die Temperaturen um die 14 bis 17 Grad. Ob die Sonne sich zeigt, bleibt jedoch ein Glücksspiel.

Doch danach könnte es sogar noch deutlich schöner werden, insofern „Hurrikan Humberto“ mitspielt. Denn der Sturm der Kategorie Vier zieht auf dem Atlantik seine Kreise und mit etwas Glück wird er Richtung Europa zu uns abgelenkt. Glück deshalb, weil der Hurrikan „nochmal warme Luftmassen zu uns strömen könnte“, erklärt Dominik Jung zaghaft. Dann wären an ein bis zwei Tagen sogar Höchstwerte von 23 bis 25 Grad drin. Doch um eine genaue Vorhersage zu treffen, sei es noch zu früh. Aber die berechtigte Hoffnung ist immerhin da.