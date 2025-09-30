Wetter-Experte staunt über NRW-Prognose – „Schon krass“

Das Wetter in NRW ist zum Monatswechsel reichlich wechselhaft. Während am Dienstag (30. September) in Teilen des Landes vereinzelt heftige Gewitter mit Starkregen (bis zu 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde), soll der Oktober zunächst sonnig starten.

Nach einem heiteren Tag der Deutschen Einheit ziehen ab Freitag wieder Wolken auf. Am Wochenende könnte es dann nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziemlich nass werden in NRW. Doch das Wetter hält noch einige Überraschungen für uns bereit.

Ex-Hurrikan beeinflusst Wetter in NRW

Denn: „Der Hurrikan Humberto ist auf dem Weg nach Europa“, wie Dominik Jung bereits zuvor feststellte (wir haben berichtet >>>). Die Folgen davon werden langsam deutlich.

„Das wäre schon krass, wenn das so kommen würde“, sagt der Wetter-Experte beim Blick auf die GFS-Prognose vom 8. Oktober. „Da würde der Hurrikan voll durchschlagen“, der aktuell vom Atlantik Richtung Europa rauscht und warme Luft aus Südwesteuropa nach Norden blasen könnte. Dadurch seien in NRW noch einmal Temperaturen bis zu 23 Grad drin.

Hurrikan-Doppelschlag

Aber Dominik Jung stellt klar: Dass solche Werte tatsächlich erreicht werden, sei noch nicht sicher. Selbst wenn das aktuelle Sturmtief nicht derart große Auswirkungen auf das Wetter in NRW habe, so formiere sich gerade nach Angaben des Diplom-Meteorologen der nächste Hurrikan an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Auch dieser ziehe Richtung Europa und könne das Wetter der nächsten Wochen deutlich beeinflussen.

Fest steht wohl, dass die Temperaturen ab dem Wochenende in NRW wieder steigen. Während das Thermometer in weiten Teilen des Landes bis Freitag unter der 15-Grad-Marke bleiben sollen, sollen die Werte ab dem Wochenende so langsam wieder an der 20-Grad-Marke anklopfen. Es zeichnen sich also langsam aber sicher ein paar goldene Oktobertage ab.