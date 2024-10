Wetter in NRW: Experte schlägt Alarm – Ex-Hurrikan wird „für Trubel sorgen“

Ende September wirbelten Tornados das Wetter in NRW durcheinander (>>> hier die Einzelheiten). Jetzt schlägt Diplom-Meteorologe Dominik Jung abermals Alarm. Auf dem Atlantik braut sich Unheilvolles zusammen – und nimmt Kurs in unsere Richtung.

Der „Brückentag“ (Freitag, 4. Oktober) und auch das Wochenende kommen noch recht freundlich daher. Immer wieder schafft es die Sonne, zwischen den Wolken hindurchzubrechen. Doch dieser kleine Altweibersommer könnte in der kommenden Woche mit einem echten Knall enden. Aber der Reihe nach.

Wetter in NRW: Sorge vor Ex-Hurrikan „Kirk“

„Nächste Woche kommt ein ehemaliger Hurrikan an Deutschland vorbeigezogen – oder er könnte uns auch treffen“, erklärt Dominik Jung vom Portal „wetter.net“. Wie stark das Wetter in NRW beeinflusst wird, sei noch unklar. Konkreter sieht schon die Prognose für unsere Nachbarn aus.

Der ehemalige Hurrikan „Kirk“ werde in den Niederlanden und in Belgien „ganz schön für Trubel sorgen“, so Dominik Jung. Stark Böen mit 100 bis 120 Kilometer pro Stunde seien zu erwarten. Von den Niederlanden aus könnten die Auswirkungen des Ex-Hurrikans dann mit Sturm und Starkregen bis nach NRW hineinreichen.

Wochenende frisch, aber sonnig

Doch wie gesagt: Aktuell dreht „Kirk“ noch über dem Atlantik seine Runden. Während er sich Europa immer weiter annähert, werden in den kommenden Tagen sicherlich auch die Prognosen konkreter. Bis dahin haben wir noch die Gelegenheit, das Wetter in NRW ein bisschen zu genießen. Denn zumindest das Wochenende wird ganz ansehnlich.

