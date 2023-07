Wetter in NRW „macht einfach schlapp“ – Experte fegt alle Hoffnungen vom Tisch

Das Wetter in NRW hat uns in den letzten Wochen nicht enttäuscht. Seit dem Start der Sommerferien hatten wir in NRW wir fast durchweg sommerliche Temperaturen und viel Sonnenschein. Es sieht aber so aus als müssten wir uns in den nächsten Tagen und Wochen von der Idealvorstellung des Sommers verabschieden. Bye, Bye 30 Grad, Sonnenschein und mal eben spontan zum See fahren?

Ja, wenn es nach Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“ geht. Der Meteorologe sagt: „Unser Sommer 2023 hat ein Tief, er hat einen Durchhänger. Er macht einfach schlapp!“. Oh je, und was heißt das jetzt für uns? In erster Linie freut sich die Natur darüber, sagt der Wetter-Experte. Wie das Wetter heute, morgen und am Wochenende wird, hat er uns auch verraten.

Wetter in NRW: Es wird herbstlich

Am Dienstag (25. Juli) bekommen wir herbstliches Wetter um die 17-20 Grad. Dabei bleibt es sehr wechselhaft. Es kann auch heute wieder zu einzelnen Schauer und Gewitter kommen. Regional eng begrenzt kann es auch zu Unwetter durch Starkregen mit Sturmböen und Hagel kommen. Überflutungen von Straßen und Kellern sind bei Starkregen – mit 20 bis 30 Liter pro qm innerhalb einer Stunde – möglich.

„Für die Hundstage, die normalerweise die heißesten Tage im Jahr sind, ist das ziemlich spärlich. Mit Hitze hat das wenig zu tun, es ist eher die kühlste Phase seit mindestens 6 Wochen, die uns in Deutschland jetzt bevorsteht“, sagt Wetter-Experte Dominik Jung.

Ausblick für Mittwoch und das Wochenende

Auch der Mittwoch (26. Juli) bringt keine großen Veränderungen. Die Temperaturen bewegen sich im Bereich um die 20 grad in NRW. Das wechselhafte Wetter bleibt bestehen. Es wird bewölkt mit ein bisschen Sonnenschein. „Meine Güte, Was sind das für Sommerferien?“, fragt sich Dominik Jung.

Freitag (28. Juli) wird es wieder etwas wärmer mit Temperaturen um die 26 Grad. Es bleibt aber bewölkt. Samstag (29. Juli) erwartet uns ein durchwachsener Tag mit Schauer und Gewitter um die 22 Grad. Sonntag (30. Juli) wird es für diese Jahreszeit ziemlich frisch mit verbreitet 21, 22 Grad.

In der nächsten Zeit müssen wir also immer wieder mit Schauer und Gewitter rechnen und längere sonnige und trockene Phasen werden selten sein. „Der Sommer 2023 brennt erstmal auf Sparflamme“, fasst es Wetter-Experte Dominik Jung (wetter.net) kurz zusammen.

