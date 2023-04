Wetter in NRW: Extremlage in Europa – Experten warnen

Das Wetter in NRW könnte sich am Süden Europas gerne mal ein Bespiel nehmen, würden die Grillfreunde jetzt sagen. Bei zehn Grad will keiner länger als nötig draußen bleiben. Doch so extrem wie in Spanien müsste es dann doch nicht sein.

+++ NRW: Unbekannter steigt in Tierheim ein – was er mit einem Hund macht, bricht Familie das Herz +++

Mit aktuell 39 Grad bricht das Land alle Rekorde für diese Jahreszeit. Und auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ warnt: „Europa steht Extremwetter bevor“. Dagegen will das Wetter in NRW nicht so recht in Frühlingsstimmung kommen. Hier gibt es sogar erneut Frostwarnungen.

Wetter in NRW: Frost am Donnerstag

In Spanien und Portugal ist es schon seit Tagen viel zu heiß für einen normalen April. Fast 40 Grad herrschen dort aktuell. Laut einer Prognose für Sevilla in Andalusien soll diese Wärme auch noch bis Mitte Mai erhalten bleiben. Der Allzeithöchstrekord wird hier wortwörtlich „pulverisiert“, merkt Jung an.

Auch interessant: Wetter in NRW: Experte verliert jede Hoffnung – „Der Absturz dauert an“

Es liegt eine „krasse Wettergrenze über Europa“. Wo es auf der einen Seite viel zu warm ist, bleibt es auf der anderen ungewöhnlich kühl. Und in der Nacht zum Donnerstag droht „schon wieder Frost“, bemerkt der Experte mit Blick auf die Wetterkarte. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet zudem mit Nebel in der Eifel und im Hochsauerland.

Erholung am Wochenende

Während der Mittwoch noch recht freundlich gestartet ist, nimmt im Tagesverlauf die Bewölkung zu. Es sind sogar leichte Regenschauer drin, es soll aber überwiegend trocken bleiben. Dafür klettern die Temperaturen mancherorts nicht einmal über die 10-Grad-Marke. Während es in der Nacht auflockert, kann es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt erneut frieren, warnt der DWD.

Die Temperaturen dieser Woche:

Mittwoch: 9-12 Grad, nachts 2 bis -2 Grad

Donnerstag: 13-16 Grad , nachts 5-9 Grad

Freitag: 14-18 Grad, nachts 4-8 Grad

Samstag: 15-19 Grad, nachts 4-8 Grad

Quelle: DWD

Der Donnerstag bleibt weitgehend trocken, aber bewölkt. In der Nacht zum Freitag kommen jedoch erneute Regenschauer auf. Die bestimmen dann auch den kommenden Tag. Zudem drohen örtlich Gewitter. Vor allem im Bergland weht dabei eine ordentliche Brise. Erst in der Nacht lässt der Regen wieder nach. Und der Samstag wird dann freundlicher bei milden Temperaturen und nur noch schwachem Wind.

Noch mehr Themen:

Mehr Wetter-News liefert dir der YouTube-Kanal von „wetter.net“.