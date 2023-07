Drückende Hitze oder wilde Sommergewitter – das Wetter in NRW während der Sommerferien war bislang ein Wetter der Extreme. Kaum gab es mal einen Tag, der angenehmes Sommerwetter bereithielt.

Jetzt folgt allerdings die Wende, die selbst Experten überrascht. Das Wetter in NRW trudelt in ruhigere Gewässer ein – auch wenn das Wasser von oben wegbleibt. Ab der kommenden Woche wartet konstantes angenehmes Sommerwetter.

Wetter in NRW: Hitze verschwindet

Am Samstag (15. Juli) wartet auf die Menschen in NRW noch einmal ein „Hitzepeak“, sagt Dominik Jung von „wetter.net“, verspricht aber Besserung: „Danach sieht es gar nicht mehr so extrem heiß aus, angenehmes Sommerwetter für die meisten von uns in Deutschland.“

Bedeutet: Ab Sonntagmittag Temperaturen bis zu 27 Grad, strahlender Sonnenschein und keine schwüle Hitze – perfektes Wetter für schöne Sommerferien. Aber nicht nur die schwüle Hitze bleibt fern, sondern auch der Regen.

Die Trockenheit frisst sich immer weiter in die Tiefen des Erdbodens. Eigentlich braucht es vielerorts endlich konstante Regenfälle, damit sich der Boden erholen kann – auch wenn in NRW die Situation nicht ganz so dramatisch ist, wie im Süden Deutschlands.

Heftige Hitze-Gewitter am Samstag

Bevor ab Sonntag (16. Juli) aber so langsam der angenehme Sommer eintrudelt, knallt es am Samstag (15. Juli) noch einmal gewaltig. Heftige Hitze-Gewitter erwarten uns, die im Verlaufe des Samstags auf Deutschland treffen und sich entladen.

Wetter-Experte Dominik Jung (wetter.net) warnt: „Da kann es richtig scheppern. Starkregen, Sturmböen, Hagel, Orkanböen – das volle Programm“. Der Ausblick auf die kommende Woche verspricht aber dann ja auch wieder schöneres Wetter.