„Berg- und Talfahrt!“ Schlägt das Wetter in NRW jetzt krachend um?

Aktuell regnet es im Süden Deutschlands ohne Ende. Hier kommen in wenigen Stunden teilweise 140 Liter Regen pro Quadratmeter runter. Aber auch beim Wetter in NRW geht’s rauf und runter.

Das Wochenende um den 23. und 24. August wird mit 19-22 Grad eher frisch im Gegensatz zu den letzten Wochen. Auch Regen könnte stellenweise dabei sein. Doch danach dreht sich die Wetterlage mal wieder.

„Berg- und Talfahrt!“ Krasser Umschwung beim Wetter in NRW?

Direkt vor Europa liegt nämlich ein ehemaliger Hurrikan (hier mehr dazu), und der schiebt warme Luftmassen aus Nordafrika bis zu uns. Und das bedeutet nach dem kühlen Wochenende, spätestens ab Dienstag (26. August), teilweise wieder bis zu 32 Grad in Deutschland – also Sommerhitze pur! „Es geht weiter mit der Berg- und Talfahrt“, ist sich Wetterexperte Dominik Jung von „wetter.net“ in seinem Youtube-Video ebenfalls sicher.

Am Montag (25. August) wird das Wetter in NRW mit rund 23 Grad und einem Sonne-Wolken-Mix noch recht angenehm. Doch ab Dienstag (26. August) schiebt der besagte ehemalige Hurrikan noch mal ordentlich Wärme rüber. Im Westen kann es bis zu 30 Grad heiß werden. Das wäre auf jeden Fall noch mal perfekt, um die letzten Bahnen im Freibad in diesem Sommer zu schwimmen.

Sonne und Regen im Wechsel

Auch der Mittwoch (27. August) wird mit rund 26 Grad im Westen noch mal sommerlich warm. Am Abend kommen dann aber von Süden erste Schauer und Gewitter, die auch das Wetter in NRW betreffen könnten. Diese Abkühlung ist dann auch am Donnerstag (28. August) deutlich zu spüren. Das Thermometer klettert bei uns gerade mal auf 21 Grad. Einzelne Schauer und Gewitter sind auch hier möglich.

Am Freitag (29. August) geht’s bei der „Berg- und Talfahrt“ dann mal wieder etwas rauf: Um die 24 Grad könnten einen angenehmen Sommertag bedeuten, wären da nur nicht wieder theoretische Regenschauer im Spiel. Wir werden sehen!