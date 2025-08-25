Wetter in NRW spitzt sich zu – plötzlich knallt es gewaltig

Ist der Sommer etwa schon vorbei? Diese Frage haben sich viele am Wochenende angesichts der ungewohnt niedrigen Temperaturen in NRW gestellt. In vielen Teilen des Landes schaffte es das Thermometer am Sonntag (24. August) nicht einmal über die 20-Grad-Marke.

Zu Wochenbeginn wendet sich allerdings das Blatt. Schon am Montag kehrt das Sommer-Wetter zurück. Am Dienstag wird es sogar stellenweise wieder richtig heiß. Verabschiedet sich der Sommer dann endgültig mit einem großen Knall?

Sommer-Wetter durch Ex-Hurrikan

Es hatte sich schon in der Vorwoche angedeutet: Hurrikan „Erin“ machte sich aus den USA über den großen Teich auf den Weg und sollte das Wetter in Europa beeinflussen (mehr dazu hier >>>). Und genau so kommt es jetzt auch, wie Dominik Jung („wetter.net„) am Montag (25. August) erläutert.

Nach Angaben des Wetter-Experten habe der ehemalige Hurrikan auf seinem Weg über den Atlantik zwar einiges an Kraft gelassen. Doch es reiche, um warme Luft nach Europa zu blasen. Und die lässt die Temperaturen bis Dienstag auch in NRW auf bis zu 30 Grad steigen. Schon am Nachmittag drohen dann die ersten Schauer, bevor es zur Mitte der Woche dann ordentlich rund gehen soll.

Gewitter und Starkregen in NRW

So soll es sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ab Mittwochvormittag zuziehen. Im Tagesverlauf sei dann mit den ersten Schauern und Gewittern in NRW zu rechnen. Stellenweise müsse sogar mit Starkregen und Sturmböen gerechnet werden.

Dabei soll es sich am Mittwoch noch auf bis zu 28 Grad aufheizen. Doch die Tendenz geht deutlich nach unten. Laut den DWD-Meteorologen sollen es bei weiteren Schauern und Gewittern am Donnerstag nur noch 22 bis 26 Grad werden. Zum Wochenende soll bei Werten um die 20-Grad-Marke weiterhin wechselhaft bleiben. Der Abschied vom Hochsommer könnte damit in NRW endgültig besiegelt sein.