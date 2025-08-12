Jetzt wird’s richtig eklig! Wetter lässt NRW stöhnen – Experten warnen

Das Wetter dreht in der zweiten August-Woche in NRW so richtig auf. Schon am Montag (11. August) kratzte das Thermometer in Teilen des Landes an der 30-Grad-Marke.

Am Dienstag ist die Hitze-Welle dann endgültig angekommen. Im Laufe der Woche wird es dann richtig heftig, bevor es am Donnerstag (14. August) krachen kann. Doch wo genau? Darauf will sich Wetter-Experte Dominik Jung nicht festnageln lassen.

Hitze-Wetter in NRW – bis 37 Grad!

Es wird heiß. Und zwar so richtig. Nach 31 bis 35 Grad am Dienstag erreicht das Thermometer nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch in Teilen von NRW bis zu 37 Grad – bei strahlendem Sonnenschein.

Von Westen her soll es sich dann in der Nacht auf Donnerstag zuziehen. Zwar soll es nach DWD-Angaben im Tagesverlauf überwiegend sonnig und trocken bleiben. Doch die Meteorlogen stimmen mit der Prognose von Dominik Jung überein. So soll es reichlich schwül werden bei Werten bis zu 35 Grad. Und diese unangenehme Hitze könne sich laut Warnungen der Experten stellenweise in kräftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen entladen!

Wetter-Umschwung in NRW? Von wegen!

Dominik Jung („wetter.net„) stellt am Dienstag (12. August) aber klar, dass es sich um eng begrenzte Unwetter handeln dürfte, die nur sehr lokal auftreten: „Es wird wohl nichts Flächendeckendes werden.“ Wer glaubt, dass die Temperaturen nach den möglichen Hitze-Gewittern von Donnerstag einbrechen, der irrt.

So sollen es laut dem Wetter-Experten auch am Freitag wieder Werte deutlich über 30 Grad in NRW geben. Erst am Wochenende sollen die Temperaturen dann knapp unter die 30-Grad-Marke sinken. Doch dabei soll es sich nur um eine kurze Verschnaufpause handeln. Zu Wochenbeginn soll die Hitze zurückkommen und weiter anhalten. Und Regen soll es außer dem kurzen Intermezzo am Donnerstag bis Mitte August nicht geben. Die Zehner-Karte zur Abkühlung im Freibad kann also getrost gezogen werden…