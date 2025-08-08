Wetter-Lage kippt – Epizentrum in NRW?

Das Wetter in NRW hatte über weite Strecken des Julis wenig mit Sommer zu tun. Extrem nass und deutlich weniger Sonnenschein als sonst zu dieser Jahreszeit. Auch zum Monatswechsel hatte das Wetter bislang wenig Sommerliches in NRW zu bieten.

Doch das ändert sich im Verlauf der ersten vollständigen August-Woche. Nach einem wechselhaften Start steigen die Temperaturen im Laufe der Woche nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sukzessive an. Schon am Freitag (8. August) kratzt das Thermometer mal wieder an der 30-Grad-Marke. Spätestens am Wochenende ist sie dann fällig. Doch bringt die Wetter-Wende damit auch das nächste Unheil?

Wetter-Umschwung! Epizentrum in NRW?

Wer Anfang der Woche aus dem Fenster schaut, will es kaum wahrhaben. Denn statt grauer Suppe und eher herbstlichen Temperaturen soll am Wochenende plötzlich der absolute Hochsommer ausbrechen.

Am Samstag sollen die Werte laut Dominik Jung bundesweit über 30 Grad steigen. Der Wetter-Experte weist dabei auf das GFS-Modell hin, das die höchsten Werte ganz im Westen der Republik berechnet. Demnach sollen es in NRW bis zu 37 Grad werden! Andere Modelle berechnen für NRW ein paar Grad weniger.

Kracht es bald gewaltig?

Doch wir kennen das Spielchen aus den vergangenen Sommern. Je höher die Temperaturen steigen, desto schwüler wird es oft bei uns. Und umso größer die Wahrscheinlichkeit für teilweise kräftige Hitze-Gewitter. Die Experten von „wetterprognose-wettervorhersage.de“ fürchten die Gefahr für kräftige Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial schon am Samstag (9. August) im Süden der Republik.

Sollten die Werte auch in NRW deutlich über 30 Grad liegen, muss ebenfalls mit einer vergleichbaren Wetter-Entwicklung gerechnet werden. Doch Dominik Jung („wetter.net„) schränkt ein: „Wie ausdauernd die ganz große Wärme sein wird, das ist noch ein bisschen unklar.“