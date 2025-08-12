An die 40 Grad! Wetter in NRW schmeißt den „Warmluftmotor“ an

Es wird heiß in NRW. In den kommenden Tagen drückt warme Saharaluft gen Norden und kommt schon jetzt in der Region an. Die Folge sind Tageshöchsttemperaturen bis zu 39 Grad, sagt Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“ voraus.

Auch wenn der Deutsche Wetterdienst (DWD) maximal bis zu 37 Grad prophezeit, ist es klar: Bis zum Wochenende müssen wir mit über 30 Grad in NRW rechnen.

Wetter in NRW bleibt heiß

NRW stehen einige Hitzetage bevor. Bis zum Wochenende werden 33 bis 36 Grad, womöglich sogar noch höhere Temperaturen erreicht. 35 Grad am Mittwoch, 36 am Donnerstag, 33 am Freitag – „Perfektes Badewetter“, sagt Jung. Vereinzelte lokale Hitzegewitter sind zwar nicht ausgeschlossen, aber es sieht nicht danach aus, als würde da viel runterkommen in den nächsten Tagen.

Auch interessant: Epizentrum in NRW! Hitze-Wetter rollt über Westen hinweg

Ex-Tropensturm „Dexter“ heißt zudem den „Warmluftmotor“ an, wie Jung es ausdrückt. Das heißt, auch trotz einer kurzen Abkühlung am Wochenende, könnte die neue Woche wieder heiß starten. Nach 29 Grad am Samstag und 26 am Montag erwartet der Meteorologe am Montag (18. August) wieder 31 Grad.

Wetter in NRW bleibt voraussichtlich stabil

Schon am Mittwoch (13. August) könnte allerdings zu der Sahara-Luft auch noch Sahara-Staub hinzukommen. Dann erscheint der Himmel wieder milchig und die Autos freuen sich über eine Wäsche. Tatsächlich könnte der Staub auch die Erwärmung etwas abbremsen, da die Sonne nicht mehr ungehindert die Erde aufwärmen kann. Das dürfte allerdings nur ein bis zwei Grad Unterschied machen.

Mehr News:

Es bleibt also mehrere Tage lang sommerlich bis hochsommerlich warm. Zudem ist bis auf ein paar Hitzegewitter kaum Regen zu erwarten. Sommerhitze mit „open end“, sagt Jung von „wetter.net“ dazu. Bis zum 28. August liegen die Temperaturen bei 30 Grad und nach hinten raus bei 25 Grad.