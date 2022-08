Wetter in NRW: Nächste Hitze-Welle im Anmarsch – doch dann wird es noch ungemütlicher

Es bleibt weiterhin knochentrocken in NRW – das Wetter bringt einfach kaum bis gar keinen Regen mit. Gleichzeitig pendeln sich die Temperaturen beständig irgendwo zwischen 25 und 30 Grad ein.

Doch zur Mitte der Woche wendet sich das Blatt. Dann schlägt das Wetter in NRW erneut zu.

Wetter in NRW: Nächste Hitzewelle kommt auf uns zu

Am Dienstag kann der Deutsche Wetterdienst (DWD) einzelne Schauer im Sauerland nicht ausschließen, ansonsten bleibt es heiß und trocken. Im Bergland bleibt es bei 25 Grad, doch sonst klettern die Temperaturen schon wieder über 30 Grad. Die Nacht soll ähnlich warm und trocken bleiben wie zuvor.

Zur Mitte der Woche verschwinden die Wolken dann ganz und mit Regen ist nicht mehr zu rechnen. Der Mittwoch wird mit 29 bis 33 Grad schon wieder richtig heiß, da hilft auch der schwache Wind nicht. Selbst in der Nacht gehen die Temperaturen gerade noch auf 15 bis 19 Grad runter.

Wetter in NRW: Wende zum Ende der Woche

Und am Donnerstag kratzt selbst das Bergland an der 30-Grad-Marke, während andernorts bis zu 34 Grad erwartet werden. Der teils mäßige Wind könnte da etwas Abhilfe verschaffen. Doch schafft es das Thermometer nachts kaum unter 20 Grad zu blieben. Allerdings könnte sich spätestens am Wochenende ein erneuter Wetterumschwung anbahnen.

Schon am Freitag prognostiziert der DWD eine Hohe Wahrscheinlichkeit für Regen und Gewitter. Das schlägt sich jedoch kaum auf die Temperaturen um, die weiterhin bei unangenehmen 29 bis 31 Grad stehen bleiben. Auch in der Nacht zum Samstag musst du mit örtlichen Schauern und Gewittern rechnen. Dann sinken die Temperaturen endlich wieder auf deutlich unter 20 Grad. (mbo)