Stürzt das Wetter in NRW jetzt komplett ab? Experte: „Winter rückt näher“

Der Herbst ist da. Daran lässt mittlerweile auch das Wetter in NRW keinen Zweifel mehr. Nasskalte Temperaturen und ein ständiger Wechsel von Sonne, Wolken und Regen haben den Oktober-Beginn bislang gekennzeichnet.

Doch wie geht es mit dem Wetter im Verlauf des Monats weiter. Während die Temperaturen im Laufe der zweiten Oktober-Woche in NRW leicht steigen, könnte es bald die nächste große Wende geben.

Wetter-Absturz in NRW?

Nach einem überaus stürmischen und regenreichen Wochenende hat sich die Lage in der zweiten Oktober-Woche in NRW deutlich beruhigt. Im Laufe der Woche kratzen die Werte nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mancherorts sogar beinahe wieder an der 20-Grad-Marke.

Doch ein Wetterereignis zwischen Alaska und der Karasee könnte das Wetter bei uns demnächst beeinflussen – und zwar deutlich. Die Rede ist nach Angaben der Experten von „wetterprognose-wettervorhersage.de“ von einem sogenannten Polarwirbelsplit. Die Strudel sorgen normalerweise dafür, dass eisige Luftmassen an Ort und Stelle verbleiben. Werden die Polarwirbel allerdings gestört, können sie sich aufteilen. Durch den Polarwirbelsplit können extrem kalte Luftmassen Richtung Süden strömen.

„Der Winter rückt näher“

Die derzeitigen Wetter-Prognosen schließen nicht aus, dass die Temperaturen in der dritten Oktober-Woche komplett einbrechen. Dabei könnte die Schneefallgrenze bis auf höhere, mittlere Lagen absinken. „Der Winter rückt näher“, fassen die Wetter-Experten zusammen.

Damit die kalten Luftmassen es aber tatsächlich bis nach NRW schaffen, hängt allerdings von weiteren, komplexen Voraussetzungen ab. Der Strömungskorridor könnte sich auch schließen, sodass eher mit typischem Herbst-Wetter statt erstem richtigen winterlichen Einschub zu rechnen sei. Genauere Voraussagen zum Herbstferien-Wetter sind daher erst zum Ende der zweiten Oktober-Woche möglich.